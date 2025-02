× „Wackelkontakt“: OIMARA liefert uns den neuen Party-Hit

„I hob an Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackel-Wackelkontakt“ – ganz Österreich singt den neuen Kulthit des bayrischen Durchstarters OIMARA, der damit am Sprung zur neuen Nummer eins ist!

Mit „APT.“, der coolen Collaboration mit Rosé, der Frontfrau der K-Pop Girlband Blackpink hält Bruno Mars nach wie vor die Spitze der Austria Top 40 und der iTunes-Charts. Dahinter braut sich jedoch schon die nächste große Chart-Sensation an: „Wackelkontakt“ vom bayrischen Durchstarter OIMARA. Ein Hit mit Anlaufzeit, denn coole mix aus Blasmusik, Electro und bayrischem Dialekt („I glüh gern vor, i geh gern aus, mir hauts die Sicherungеn naus!“) wurde bereits am 2. August 2024 veröffentlicht. Und startet nun nach TikTok-Hype voll durch: Platz 2 in Österreich, Platz 3 in Deutschland sowie Top-40 Platzierungen in der Schweiz, Luxemburg, Niederlande und Belgien. Dazu 35 Millionen Views, 6.000 User Videos und 43.000 Shazams in kürzester Zeit.

© Thomas Willibald ×



Beni Hafner, so der neue Chartüberflieger bürgerlich, wuchs auf der Alm seiner Eltern auf, studierte Hotelmanagement und brachte 2018 unter dem Künstlernamen OIMARA (bayerisch für „Almerer“) das erste Album „Bierle in da Sun“. 2020 lieferte er mit „Otto Anna Maoam“ den Titelsong zur bayerischen Komödie "Mit dem Rückwärtsgang nach vorn“ und 2024 gab’s nach Mitsing-Hymnen wie „Zebrastreifenpferd“ oder „Busheislparty den ersten Chart-Aufreger: „Cocktailschirm im Arsch“.

© Thomas Willibald ×

Das sind die iTunes-Charts vom 7. Februar 2025:

1. Bruno Mars & Rosé, APT.

2. OIMARA, Wackelkontakt

3. Bruno Mars & Lady Gaga, Die With A Smile

4. RIAN, Verwandtschaftstreffen

5. Lady Gaga, Abracadabra





Jetzt liefert OIMARA mit „Wackelkontakt“ den Party-Hit der Stunde, der auch schon beim Hahnenkamm Rennen Kitzbühel, dem Nightrace in Schladming und beim Nordisch Weltcup in Seefeld für Stimmung sorgte. Der größte bayrischen Kracher seit „Skandal im Sperrbezirk“. Damit wurde er auch schon für das Bierkönig-Opening auf Mallorca gebucht und gilt nun auch schon als heißer Kandidat für den Wiesn-Hit des Jahres. Wenn ihm da nicht der Kärntner RIAN mit „Verwandtschaftstreffen“ reinpfuscht.