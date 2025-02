× Central Cee bremst Neujahrskonzert aus

Rap statt Klassik. Musik-Revolution in den Austria Top 40. „Can’t Rush Greatness“, die neue CD von Central Cee, lässt in den Charts jetzt die Wiener Philharmoniker alt aussehen.

Wie gewonnen, so zerronnen. Letzte Woche holte das „Neujahrskonzert“ wie erwartet zum bereits 25. Mal in Folge Patz 1 der Austria Top 40. Jetzt müssen sich die Wiener Philharmoniker mit Chart-Silber begnügen. Der britische Rapper Central Cee schafft mit „Can’t Rush Greatness“ jetzt auch hierzulande einen Überraschungserfolg.

Das sind die Austria-Top-40 vom 24. bis 30. Jänner:

1. Cantral Cee, Can’t Rush Greatness

2. Wr. Philharmoniker, Neujahrskonzert 2025

3. Molden, Resetarits, Soyka & Wirth, Live im Stadtsaal

4. Eric Clapton, Meanwhile

5. Melissa Naschenweng, Alpenbarbie

Oakley Neil Caesar-Su, so der neue Chart-Überflieger bürgerlich, mischt in seiner Heimat seit dem 2020er Hit "Day in the Life" die Charts auf: 12 Hit-Singles, ein Dutzend Gold- und Platin-Alben, fast vier Milliarden Streams und 6 relevante Musik-Awards. In Österreich, wo er bereits 2022 für den Hit „Doja“ Platin kassierte, war bislang Platz 5 der Charts (2023 mit „Sprinter“ das Höchste der Gefühle. Jetzt lacht der 26-jährige zum ersten Mal von der Chartspitze.