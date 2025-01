× Platz 1! Neuer Chart-Hype um Rainhard Fendrich

Rainhard Fendrich bewegt mit dem CD-Comeback "Wimpernschlag" das ganze Land und holt sich damit zum bereits 18. Mal Chart-Gold! Das feiert er am Samstag mit einem Release-Konzert in Wien.

„Wir sind jetzt wieder das Nazi-Land“, „Ich habe Sorge um die Demokratie“ oder „Ich schäme mich wirklich als Österreicher, wenn ich höre, wie Politiker miteinander umgehen.“ Jüngst ließ Rainhard Fendrich mit seinem großen oe24.TV-Interview aufhorchen. Jetzt, nach fast 6-jähriger CD Pause, bewegt er auch wieder mit seiner Musik das Land.

Das neue Album "Wimpernschlag", eine 16 Song starke Reflektion des Zeitgeschehens zwischen Not ("Über’s Meer"), Liebe ("Halt mi"), Verlust ("Und das Herz schlägt weiter") Politik ("Blaue Augen") und Erinnerungen ("Nie wieder jung sein") stürmt bei iTunes wie erwartet von 0 auf 1. Damit holt Fendrich in Österreich sein bereits 18. Chartgold und setzt auch eine beeindruckende Serie fort. Der 11. Top-Hit in Folge seit 1991 ("Nix is Fix")! Nur das Neujahrskonzert schafft hierzulande einen noch längeren Erfolgs-Run.

Das sind die iTunes-Charts vom 31. Jänner 2025:

1. Rainhard Fendrich, Wimpernschalg

2. Ane Brun, Portrayals

3. Pauls Jets, Jazzfest

4. Marianne Faithfull, The Collection

5. Linkin Park, From Zero



„Ich suche nicht die Ideen, sondern die Themen suchen mich. Das sind Sachen, die mich stören, aufregen und berühren:“ erklärt Fendrich die neuen Hits, für die er gleich zweimal das Wort „Krieg“ in den Titel nimmt: „Auch weil ich das Gefühl habe, dass die ganze Menschheit in Geiselhaft von einer Handvoll Despoten ist, die narzisstische Wahnvorstellungen haben!“

Gefeiert wird der Chart-Triumph bereits am Samstag (1. Februar): mit dem Release-Konzert im Wiener Radiokulturhaus, das es am 20. Februar im Rahmen der Doku Ich wollte nie einer von denen sein auch im ORF zu sehen gibt. Das TV-Geschenk zum 70er (27. 2.), denn Fendrich selbst will zu seinem Ehrentag „wieder abtauchen“: „Ich drehe mein Handy ab und sag‘ auch nicht wo ich bin, denn ich will mich so gar nicht feiern lassen!“

Das sind die Österreich-Termine von Rainhard Fendrich:

25. April: Wien, Stadthalle

27. April: Salzburg, Salzburg Arena

1. Mai: Dornbirn. Messequartier

5. Mai: Linz, TipsArena

16. Mai: Wien, Stadthalle

17. Mai: Salzburg, Salzburg Arena

6. Juli: Klagenfurt, Wörthersee Ostbucht

28. Oktober: Graz, Stadthalle

31. Oktober: Innsbruck, Olympiahalle

Ein Wiedersehen gibt‘s dann ab 11. April, bei der großen Tournee "Nur ein Wimpernschlag" zum 45-jährigen Bühnenjubiläum für die gleich 9 Österreich-Konzerte angesetzt sind. Auch ein Doppelpack in der Wiener Stadthalle am 25 April und am 16. Mai. „Es wird eine sehr interessante Reise in meine Vergangenheit. Aber auch eine unglaubliche Herausforderung, weil eine große Erwartungshaltung da ist. Und da hab‘ ich schon das Schularbeitsgefühl!“