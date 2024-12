× „Wimpernschlag“: Rainhard Fendrich wird auf neuer CD laut aber auch lustig!

Zum 70er erweist sich Rainhard Fendrich wieder als Gewissen des Austropop. Die neue CD „Wimpernschlag“ liefert ab 31. Jänner 16 Songs von Veränderung, Hoffnung und der Weisheit des Lebens.

„In jedem Moment steckt die Möglichkeit zur Veränderung–positiv wie negativ. Jeder Wimpernschlag sollte uns daran erinnern.“ Am 31 Jänner zündet Rainhard Fendrich mit seiner neuen CD „Wimpernschlag“ die Feierlichkeiten für sein großes Jubiläumsjahr zum 70. Geburtstag (27. Februar) und dem 45-jährigen Bühnenjubiläum.

© Universal Music ×

© Marcel Brell/Universal Music ×

Die neue CD, sein erstes Werk seit den Nummer-eins-Hit "Starkregen“ aus dem Jahr 2019, liefert 16 Songs, die ihn einmal mehr als Gewissen des Austropop auszeichnen, denn Fendrich nimmt sich auch der Flüchtlingskrise („Über’s Meer“), der Einsamkeit im Alter („Nebenan“) oder dem Streben nach einer Welt ohne Gewalt („Nie mehr Krieg) an. Dazu ruft er mit „Glaub ned alles“ auch dazu auf, sich nicht dem Populismus hinzugeben!



Nach der pointierten Putin-Abrechnung „Wladimir“ beweist Fendrich auch mit „Warteschleife“ Humor. Dazu entführt er mit „Nachtzug nach Jesolo“ in die unbeschwerten 80er Jahre und liefert mit „Nie wieder Jung sein“ sogar biografische Einblicke in seine Kindheit und Jugend.

© zeidler ×

Das sind die Österreich-Termine von Rainhard Fendrich:

25. April: Wien, Stadthalle

27. April: Salzburg, Salzburg Arena

1. Mai: Dornbirn. Messequartier

5. Mai: Linz, TipsArena

16. Mai: Wien, Stadthalle

17. Mai: Salzburg, Salzburg Arena

6. Juli: Klagenfurt, Wörthersee Ostbucht

28. Oktober: Graz, Stadthalle

31. Oktober: Innsbruck, Olympiahalle

© zeidler ×

Ab 11. April auch bei seiner großen Jubiläums-Tour „45 Jahre live – Nur ein Wimpernschlag“, für die er bereits 9 Österreich fixiert hat. Auch ein Doppelpack in der Wiener Stadthalle. Am 25. April und am 16. Mai.