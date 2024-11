× Fendrich erobert mit neuem Hit wieder alle Herzen!

"Wir sind am Leben“ - Rainhard Fendrich stürmt mit seinem neuen Hit wieder die Charts. 2025 geht er damit auf Jubiläums-Tour!

„So lange es noch ein Lachen gibt das manchmal durch die Tränen bricht sind wir am Leben!“ Rainhard Fendrich trifft mit seiner neuen Hymne „Wir sind am Leben“ wieder in alle Herzen. Das starke Statement mit dem er den Countdown zu seinem 70er (27. Februar) zündet und mit dem er sich einmal mehr als „Gewissen des Austropop“ erweist, stürmt in den iTunes-Charts bis auf Platz 2 hoch. Geschlagen nur von „The Emptiness Machine“ dem globalen Comeback-Hit von Linkin Park.

© Felix Plehn/Universal Music

© Universal Music ×

„Wir leben in sehr turbulenten Zeiten: Kriege, apokalyptische Klimaveränderungen und eine Demokratie, die langsam zu bröckeln beginnt. Es gäbe viele Gründe zu verzweifeln. Doch solange es noch Menschen gibt, die sich mit Worten und Taten dagegenstellen existiert das Prinzip Hoffnung. Sie darf nicht zuletzt sterben. Sie darf überhaupt nicht sterben!“ erklärt Fendrich seine neue Hymne, der er am 31. Jänner das Album „Wimpernschlag“ folgen lässt.

Das sind die Konzert-Termine von Rainhard Fendrich:

25. April: Wien, Stadthalle

27. April: Salzburg, Salzburg Arena

1. Mai: Dornbirn. Messequartier

5. Mai: Linz, TipsArena

16. Mai: Wien, Stadthalle

17. Mai: Salzburg, Salzburg Arena

6. Juli: Klagenfurt, Wörthersee Ostbucht

Sommer/Herbst: Graz, Stadthalle

Sommer/Herbst: Innsbruck, Olympiahalle

© zeidler ×

Nach einer Runde von ausgewählten TV-Auftritten – u.a. bei der ORF-Show „Klein gegen Groß“ (23. November) und der Jose Carreras Gala (12. Dezember) – sowie der großen ORF-Geburtstags-Show „I am from Austria“ startet er am 11. April in Rosenheim sein Jubiläums-Tournee „Nur ein Wimpernschlag“ für die er bereits 9 Österreich-Konzerte fixiert hat. Am 25. April und am 16. Mai auch gleich zwei Auftritte in der Wiener Stadthalle!