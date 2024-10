Ambros, Stürmer, Fendrich & Co. feierten "100 Jahre Radio"

Vor 100 Jahren startete in Österreich das Radio. Das wird am 18. Oktober von Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich, Seiler & Speer oder Christina Stürmer mit einer großen TV-Show gefeiert. Wir waren bei der Aufzeichnung.

Am 1. Oktober 1924, also vor exakt 100 Jahren, nahm die Radio-Verkehrs-AG mit den Worten "Hallo, hallo! Hier Radio Wien auf Welle 530" ihren Sendebetrieb auf. Zum 100. Geburtstag kommt am 18. Oktober die große ORF-Show "100 Jahre Radio - Die Show". Am Dienstag fand dazu im ORF Zentrum die Aufzeichnung statt. Mit den Granden des Austropop und so manchen Zündstoff. oe24 war live dabei.Vom programmatischen Opener mit der Queen-Hymne "Radio Ga Ga" bis zum All-Star-Finale zum Donna-Summer-Hit "On The Radio" lieferte das Radio-Symphonieorchester (RSO) unter der Leitung von Christian Kolonovits zur Moderation von Michael Ostrowski und Teresa Vogl eine ausufernde „Zeitgeistreise“ durch die Geschichte des Radios, des Landes und der Welt. Volkslieder aus den 20er Jahren ("Die schöne Adrienne hat eine Hochantenne"), legendäre Radiohörspiele und sogar die Nazi-Version (!) von "Slumming on Park Avenue" inklusive.