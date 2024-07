× Zusatz-Konzerte! Neuer Hype um Rainhard Fendrich

2025 feiert Fendrich seinen 70er mit der neue CD "Wimpernschlag" und einer Jubiläums-Tour. Die Nachfrage ist so enorm, dass er jetzt bereits Zusatzkonzerte in Wien und Salzburg anhängt.

Mit „I Am from Austria“ sorgte er bei der EURO für Gänsehaut-Momente und stürmt damit auch gleich wieder bis auf Platz 3 der iTunes-Charts hoch. Jetzt sorgt Rainhard Fendrich auch mit seiner Comeback- und Jubiläums-Tournee „Nur ein Wimpernschlag“ für einen Konzert-Hype. „Die Nachfrage ist so groß, dass einige Termine bereits ausverkauft sind. Umso mehr freut es uns, dass wir heute Zusatzkonzerte ankündigen dürfen“ gibt er auf Facebook weitere Termine in der Wiener Stadthalle (16. Mai) und in der Salzburg Arena (17. Mai) bekannt. Dazu stellt er für für Sommer und Herbst 2025 weitere Termine in Aussicht. Auch in Graz und Innsbruck.

© Felix Plehn/Universal Music

Das sind die Konzert-Termine von Rainhard Fendrich:

25. April: Wien, Stadthalle

27. April: Salzburg, Salzburg Arena

1. Mai: Dornbirn. Messequartier

5. Mai: Linz, TipsArena

16. Mai: Wien, Stadthalle

17. Mai: Salzburg, Salzburg Arena

6. Juli: Klagenfurt, Wörthersee Ostbucht

Sommer/Herbst: Graz, Stadthalle

Sommer/Herbst: Innsbruck, Olympiahalle

© Universal Music ×

Als Einstimmung lieferte er jüngst den neuen Hit „„Wladimir“, bei dem er sich mit Zeilen wie „Wladimir setz di doch a bissl her zu mir. Trink an Wodka oder zwa. Vielleicht siehst nachher klar!“ über den russischen Präsidenten Wladimir Putin lustig macht. „„Es gibt Songs, die brauchen nicht viele Worte und Zeilen zur Erklärung. Manchmal ist Humor einfach die einzige Waffe, um dem Irrsinn in der Welt Tag für Tag zu begegnen. Man stelle sich vor, ein Krieg wäre nur aus einer Wodka-Laune heraus entstanden und ließe sich auf gleiche Weise wieder beenden“, so Fendrich, der im Frühjahr rechtzeig zum 70.Geburtstag 17. Februar) und dem 45-jährigen Bühnenjubiläum dann mit auch mit dem neuen Album „Wimpernschalg“ nachlegt.