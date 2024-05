× Rainhard Fendrich: Comeback auf Platz 1

Rainhard Fendrich stürzt Sylt-Aufreger Gigi D'Agostino vom Chart-Thron!

Im Herbst 2019 eroberte Rainhard Fendrich mit seiner letzten Studio-CD „Starkregen“ zum bereits 14. Mal Platz 1 der Austria Top 40. Jetzt dürfte wohl der 15. Streich folgen. Sein neues Album „Symphonisch in Schönbrunn“, ein Mitschnitt des sensationellen Orchester-Konzerts vom Juli 2022, stürmt bei iTunes schon von 0 auf 1 und weist damit auch den aktuellen Chart-Aufreger Gigi D'Agostino ("L'amour Toujours") in die Schranken.

Das sind die Top 5 der iTunes Charts:

1. Rainhard Fendrich, Symphonisch in Schönbrunn

2. Gigi D'Agostino, L'amour Toujours

3. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft

4. RM, Right Place, Wrong Person

5. Ferris MC, Mortal Comeback

„Es war einer der schönsten Momente, den ich je auf einer Bühne erlebt habe. Ein Höhepunkt meiner Karriere,“ erklärt Fenrich die Ghi-CD bei der er vor der malerischen Kulisse von Schloss Schönbrunn gemeinsam mit der Philharmonie Salzburg unter der Leitung von Christian Kolonovits die 28 größten Hits im Orchester-Sound lieferte.Neben ewigen Austropop-Klassikern wie "Vü schöner is des G’fühl", "Zwischen Eins und Vier" oder Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk" gab’s dabei auch die Verschmelzung des wohl größten heimischen Musikguts: Als Intro zur Hymne "I Am from Austria" wurde nämlich gleich der "Donauwalzer" angestimmt.

Mit dem neuen Live-Album startet Fendrich nicht nur sein Comeback nach monatelangem Total-Rückzug („Ich scheue den roten Teppich wie der Teufel das Weihwasser!“), sondern auch gleich ein neues Kapitel seiner Erfolgs-Karriere: Damit kehrt er nach Jahren bei Sony jetzt zu Universal Music, wo er ja 1980 bei der Phonogram sein erstes Album veröffentlichte, zurück. 2025 lässt er eine neue CD und auch gleich die große Tour zum 45-jährigen Bühnen-Jubiläum folgen.