× Rainhard Fendrich startet wieder durch!

Im Juli 2022 rockte Rainhard Fendrich vor Schönbrunn. Dann zog er sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Jetzt startet er wieder durch: Mit neuem Plattenvertrag und der „Symphonisch in Schönbrunn“. 2025 folgt die große Jubiläums-Tour.

„Ich scheue den roten Teppich wie der Teufel das Weihwasser“ Seit Monaten hat sich Rainhard Fendrich komplett zurückgezogen. Jetzt überrascht er mit eine neue Vertrag und einer neue CD: Fendrich kehrt nach Jahren bei Sony jetzt zu Universal Music, wo er ja 1980 bei der Phonogram sein erstes Album veröffentlichte zurück und bringt bereits im Mai das neue Live-Album „Symphonisch in Schönbrunn“. Ein Mitschnitt des Konzerts aus dem Jahr 2022 mit Austropop-Klassikern wie „I Am From Austria“ oder „Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen“. 2025 folgt die große Jubiläums-Tour.

© Universal Music ×

„Ich freue mich, meinen Katalog unter einem Dach vereint zu haben und gemeinsam mit Universal neue Wege zu gehen. Nach meiner ausgedehnten Tournee habe ich das letzte Jahr genutzt, Lieder zu schreiben, werde diese in den kommenden Monaten aufnehmen und bei meiner Jubiläumstournee 2025 auch live präsentieren.“ erklärt Fendrich seinen neuen Plattenvertrag, der ihn zurück zu den Wurzeln führt.

© Universal Music

Mit der neubegründeten Zusammenarbeit führt Fendrich 19 Alben aus der Schaffensperiode zwischen 1986 und 2019, inklusive der Hitsingles „Macho, Macho“ und „I am from Austria“, mit dem bereits bei UMG befindlichen Katalog aus den Jahren 1980 bis 1985 zusammen.

© oe24 ×

Universal Music Austria Marketingchefin Lara Heussner kommentiert: „Wir sind stolz, dass Rainhard Fendrich und sein Team uns die Betreuung seiner Arbeit in enger Zusammenarbeit anvertraut haben." Roman Eggenberger, Projektverantwortlicher, ergänzt: „Es ist eine große Ehre mit dem umfangreichen Katalog und an den Neuveröffentlichungen von Rainhard arbeiten zu dürfen.“