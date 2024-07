× „Nackig durch die Taiga!“ Rainhard Fendrich macht sich mit neuem Hit über Putin lustig

Humor als Waffe: Rainhard Fendrich liefert mit dem neuen Hit "Wladimir" eine pointierte Abrechnung mit Putin. "In deiner Brust schlägt sicher irgendwo a Herz "

„Wladimir setzt di doch a bissl her zu mir. Trink an Wodka oder zwa. Vielleicht siehst nachher klar!“ Rainhard Fendrich macht sich jetzt über den ruissischen Präsidenten Wladimir Putin lustig. Auch mit Zeilen wie „In deiner Brust schlägt sicher irgendwo a Herz – hahahahah - Des war a Scherz!“ Mit dem neuen Song „Wladimir“, den er jüngst in einer Live-Aufnahme auf YouTube stellte und am Freitag auch als Single veröffentlicht, nimmt sich der Austropop-Gigant wieder einmal kein Blatt vor dem Mund.

Fendrich macht sich über Putin lustig.

„Da Wladi war ned deppat. Der Wladi der war gscheit, Und wer gscheit is kommt beim KGB sehr weit“ singt er zu von der Ziehharmonika getragenen russischen Volksmusik-Klängen. Spart damit nicht mit Kritik. „Erst nackig durch die Taiga. Dann voll im Größenwahn. Auf einmal kam der Tag an dem kein Krieg begann."

Das ist der neue Putin-Hit von Fendrich:

„Es gibt Songs, die brauchen nicht viele Worte und Zeilen zur Erklärung. Manchmal ist Humor einfach die einzige Waffe, um dem Irrsinn in der Welt Tag für Tag zu begegnen. Man stelle sich vor, ein Krieg wäre nur aus einer Wodka-Laune heraus entstanden und ließe sich auf gleiche Weise wieder beenden,“ erklärt Fendrich seinen ersten neuen Song nach fast fünf Jahren (Starkregen. Im Frühjahr lässt er dann das Album „Wimpernschlag“ folgen und die große Tour zum 45-jährigen Bühnenjubiläum, die u.a. am 25. April in der Wiener Stadthalle.

Die Fans sind vom Fendrichs Putin-Song begeistert. „Kompliment. Ihre Songtexte spiegeln immer unsere Gesellschaft wieder“ oder „Einfach genial. Auch mutig. Ein toller Wahrheitstext,“ heißt es da.