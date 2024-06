× EURO-Hype um Fendrich-Hymne - schon auf Platz 3 der Charts

Die Euphorie für unser EURO-Wunderteam bringt jetzt auch Rainhard Fendrich wider in die Charts: "I Am from Austria" stürmt bei iTunes schon bis auf Platz 3 hoch.

“Do bin i her. Do kea I hin!” 25.000 Fans feierten am Dienstag den sensationellen Gruppensieg unseres Wunderteams in Berlin mit der Hymne "I Am from Austria" von Rainhard Fendrich. Gänsehaut Momente schon vor dem Anpfiff und erst recht im Siegestaumel, wo der Mitsing-Hit ja immer wieder aus den Stadion-Lautsprechern ertöne und lautstark von den Fans mitgesungen wurde.

Das sind die iTunes-Charts vom 26. Juni:

1. Jung Kook, Standing Next to You

2. Eminem, Houdini

3. Rainhard Fendrich, I am from Austria

Jetzt stürmt Fendrich in der EUROphorie damit auch wieder die Charts. Bei iTunes liegt I Am from Austria" aktuell schon auf Platz 3. Tendenz steigend. Spannend: das ist die bisher beste Chart-Platzierung für unsere heimliche Hymne überhaupt. 1990 schaffte es Fendrich damit in den Austria-Top-40 ja „nur“ auf Platz 6. Dazu klettert auch die Austria-3- Version von "I Am from Austria" von Fendrich im Zusammenspiel mit Wolfgang Ambros und Georg Danzer bei iTunes schon auf Platz 29 hoch.

Fendrich: "Liebes Nationalteam. Drücke euch ganz fest die Daumen!"

Cool: Fendrich liefert dazu für unsere Team auch gleich ein Motivations-Video, das auf den Videoleinwänden im Stadion vor den Spielen im Düsseldorf und Berlin lief und wohl auch am 2. Juli in Leipzig gezeigt wird: „Liebes Nationalteam. Da ist der Rainhard Fendrich. Ich wollte euch nur sagen, dass ich euch ganz fest die Daumen drücke. Ihr seid spielerisch stark. Ihr seid mental stark. Ihr hab gezeigt, dass ihr Tore schießen könnt. Und das Publikum und die Fans im Stadion werden so laut sein, dass alle am Schluss wissen: We are from Austria! Go for it“

Der neue Fendrich-Hype kommt rechtzeitig zum 70. Geburtstag (17. Februar) und dem 45.Bühnenjubiläum, dass er mit der neuen CD „Wimpernschlag“ und eine großen Tour, die am 25. April in der Winer Stadthalle seien Österreich-Premiere feiert und dann auch Salzburg (27. April), Dornbirn (1.Mai) und Linz (5. Mai) stoppt. Die Tickets dafür giubt’s ab Freitag bei oeticekt und ticket24.at