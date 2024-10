Hammer-Gerücht um Schumacher-Comeback

Jetzt könnte er tatsächlich zurückkehren.

Er fuhr von 2021 bis 2022 in der Spitzenklasse des Motorsports, der Formel 1. Damals im Rennstall Haas.

Sensation bahnt sich an

Jetzt könnte es das Schumacher-Comeback geben. Das wäre eine kleine Sensation im Rennzirkus. Die Fans sind gespannt, ob es wirklich zur Rückkehr von Schumacher kommt. Bereits bei vier Teams hat er es, der Sohn von Legende Michael Schumacher, Mick, schon versucht: Racing Bulls, Williams, Alpine, Audi.

Vater war sieben Mal Weltmeister

Alle Versuche waren vergeblich. Sein Vater Michael war sieben Mal Weltmeister. Der Sohn muss kämpfen, um an die Karriere des Vaters anknüpfen zu können. Die Fußstapfen sind groß und sportlich für Mick eine Mega-Herausforderung. Ein Experte warnt und erzählt, wie es wirklich um die Karriere-Chancen von Mick steht: "Das Motto war: jetzt oder nie. Wenn er 2025 nicht Teil der Formel 1 ist, ist der Zug abgefahren. Dafür kommen zu viele gute junge Fahrer nach – und er verliert 2026 durch das neue technische Reglement den Vorteil, dass er die Autos kennt", sagte Christian Danner (66) der deutschen "SPORT BILD".

Letzte Chance

Das ist jetzt die letzte Schumacher-Chance. Er könnte auf einen Startplatz bei Sauber/Audi hoffen. „Wir schauen uns ihn definitiv an. Er ist einer der Namen, die wir im Auge haben“, verrät Teamchef Mattia Binotto in einem Interview mit der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“. Und weiter: „Ich habe ihn getroffen und mit ihm gesprochen“, bestätigt Binotto. „Ich kenne ihn schon lange, seit ich in der Ferrari Driver Academy war. Ich kenne seine Stärken und Vorzüge.“