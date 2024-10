Ski-Traumpaar Shiffrin und Kilde verliebt in Tirol

Sie sind wieder vereint.

Mikaela Shiffrin und ihr Verlobter Aleksander Aamodt Kilde haben sich endlich wiedersehen können – ein Moment, auf den beide lange gewartet haben.

Genießen die gemeinsame Zeit

Das Ski-Traumpaar genießt nun die gemeinsame Zeit in Tirol. Während Shiffrin sich in den letzten Wochen intensiv auf die kommende Skisaison vorbereitet hat, die am 26. Oktober in Sölden beginnt, erholt sich Kilde noch immer von den Folgen seines schweren Sturzes in Wengen.





Seelische Stütze

In diesem Sommer stand Shiffrin weniger als Trainingspartnerin, sondern vielmehr als seelische Stütze ihrem verletzten Verlobten zur Seite. Doch die letzten drei Monate verbrachte sie größtenteils in Trainingslagern in den USA und Südamerika. Nun endlich kam es zum Wiedersehen in Tirol, das beide lange herbeigesehnt hatten.