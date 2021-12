Unsere Stars jagen am Samstag (19 Uhr) den 1. Abfahrtssieg in Beaver Creek seit 2007.

Beaver Creek. Die Speed-Show auf der Raubvogelpiste geht am Samstag (ab 19 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) in die nächste Runde, die Abfahrer absolvieren Teil 1 im Abfahrtsdoppel. Und die Österreicher kämpfen gegen einen langjährigen Fluch: Der letzte heimische Abfahrtssieger in Beaver Creek war Michael Walchhofer vor 14 Jahren. Beim bisher letzten Rennen 2019 kam Vincent Kriechmayr auf Platz 2.

Müssen Österreicher auf der Rechnung haben

Der Weltmeister weiß daher, worauf es ankommen wird. "Die Strecke ist nicht so einfach. Und wenn die Geschwindigkeit ein paar km/h schneller ist als in den vergangenen Jahren, ist das auch eine gewisse Herausforderung. Wer das letzte Hemd riskiert, trotz Geschwindigkeit und weiter Sprünge am wenigsten zurücknimmt, wird vorne sein." Bei den letzten beiden Auflagen war das der Schweizer Beat Feuz. Der kann heute mit seinem 42. Podest in der Königsdisziplin den Rekord von Franz Klammer übertreffen, warnt aber vor den Österreichern: "Die müssen wir auf der Rechnung haben."

Nach seinem Sieg bei der ersten Abfahrt in Lake Louise darf sich vor allem Matthias Mayer angesprochen fühlen. Doch der Kärntner hat als Topplatzierung in der Raubvogel-Abfahrt nur Platz 9 aus dem Jahr 2014 stehen. "Ich komme in Beaver Creek nicht zurecht", meinte er.