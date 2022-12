Beat Feuz ist ein Schweizer Skirennfahrer, der sich auf die Disziplinen Abfahrt und Super-G spezialisiert.

Beat Feuz wurde am 11. Februar 1987 in Schangnau, Schweiz geboren. Sein erstes Kinderrennen gewann er schon im jungen Alter von sieben Jahren. Seit 2011 gehört er der Nationalmannschaft von Swiss-Ski an.

Weltcup und Olympia

Sein Weltcupdebüt gab Feuz Am 10. Dezember 2006 auf der Reiteralm. Damals erreichte er Platz 33 in der Super-Kombination. Mittlerweile verzeichnet er 59 Podestplätze, darunter 16 Siege.

Seine bisher grössten Erfolge sind der Weltmeistertitel in der Abfahrt bei den Ski-Weltmeisterschaften 2017 in St. Moritz, der viermalige Gewinn des Abfahrtsweltcups in den Saisons 2017/18, 2018/19, 2019/20 und 2020/21.

Am 7. Februar 2022 gewann Feuz in der Abfahrt der Olympischen Winterspiele in Peking seine erste olympische Goldmedaille.

Olympische Spiele

• Sotschi 2014: 13. Abfahrt, 15. Super-Kombination, 27. Super-G

• Pyeongchang 2018: 2. Super-G, 3. Abfahrt

• Peking 2022: 1. Abfahrt