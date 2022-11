Matthias Mayer (alias Mothl) ist ein österreichischer Skirennläufer, der sich vor allem auf Abfahrt und Super-G spezialisiert.

Matthias Mayer wurde am 9. Juni 1990 in Sankt Veit an der Glan in Kärnten geboren und besuchte das Sport-BORG in Spittal an der Drau. Sein Vater ist der Profi-Skirennläufer und Olympiamedaillen-Gewinner Helmut Mayer.

Sein Einzel-Weltcupdebüt gab Mayer am 13. Februar 2009 und nur zwei Jahre später feierte er seinen ersten Europacupsieg. Insgesamt verzeichnet er 11 Einzel-Weltcupsiege und 3 Olympiasiege.

Olympische Spiele

Sotschi 2014: 1. Abfahrt, 6. Riesenslalom, 13. Super-Kombination

Pyeongchang 2018: 1. Super-G, 9. Abfahrt

Beijing 2022: 1. Super-G, 3. Abfahrt