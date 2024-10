× „Wir sind am Leben“: Fendrich startet den Countdown zum 70er

Rainhard Fendrich erweist sich mit dem neuen Song „Wir sind am Leben“ wieder als „Gewissen des Austropop“. Zum 70er lässt er 2025 das neue Album "Wimpernschlag“, die Jubiläumstour und eine ORF-Show folgen.

„Wir leben in sehr turbulenten Zeiten: Kriege, apokalyptische Klimaveränderungen und eine Demokratie, die langsam zu bröckeln beginnt. Es gäbe viele Gründe zu verzweifeln. Doch solange es noch Menschen gibt, die sich mit Worten und Taten dagegenstellen existiert das Prinzip Hoffnung. Sie darf nicht zuletzt sterben. Sie darf überhaupt nicht sterben!“ Rainhard Fendrich meldet sich nach fast fünfjähriger Studio-Pause mit starken Worten zurück.

Am Freitag kommt der neue Hit „Wir sind am Leben“ mit dem er mit Zeilen wie „Solange noch die Zuversicht etwas stärker als der Zweifel ist. Solange noch wer das Schweigen bricht und das Unrecht nicht vergisst sind wir am Leben“ nicht nur seinen Status als „Gewissen des Austropop“ festigt, sondern auch gleich die Feierlichkeiten zu seinem 70. Geburtstag (27. Februar) einläutet.

Am 23. November ist er damit bei der der 61. Ausgabe der ORF-Show „Klein gegen Groß“ zu Gast, am 12. Dezember rockt Fendrich die Jose Carreras Gala in Leipzig und am 31. Jänner lässt er das heißersehnte Album „Wimpernschlag“ mit dem Fendrich auf die Tatsache verweist, dass jedes Menschenleben nur ein winziges Zahnrad im Getriebe der Geschichte ist, folgen. Und ab 11. April auch die große Jubiläums-Tournee, die ihn bei neun Österreich-Konzerten gleich zwei Mal in die Wiener Stadthalle führt. Am 25. April und am 16. Mai.

Das sind die Konzert-Termine von Rainhard Fendrich:

25. April: Wien, Stadthalle

27. April: Salzburg, Salzburg Arena

1. Mai: Dornbirn. Messequartier

5. Mai: Linz, TipsArena

16. Mai: Wien, Stadthalle

17. Mai: Salzburg, Salzburg Arena

6. Juli: Klagenfurt, Wörthersee Ostbucht

Sommer/Herbst: Graz, Stadthalle

Sommer/Herbst: Innsbruck, Olympiahalle

Dazu wird er zum 70er vom ORF mit der großen Geburtstags-Show „I am from Austria“ geehrt.