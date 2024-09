Von Fendrich bis Wurst: Promis bitten zur "Schicksalswahl"

Im Wahlfinale rufen prominente österreichische Künstler zur Teilnahme an der Nationalratswahl auf und nehmen gegen FPÖ-Pläne Stellung. Hinter der Aktion stehen NGO's wie SOS Mitmensch oder das Klimavolksbegehren.

Knapp drei Wochen vor der Nationalratswahl am 29. September rufen heimische Künstler unter dem Motto #DeinMeinUnserÖsterreich dazu auf, wählen zu gehen. Mit Videobotschaften in Form von persönlichen Anrufen wenden sie sich an alle Wahlberechtigten, denen "ein friedliches Miteinander, soziale Gerechtigkeit, Klima- und Naturschutz und eine demokratische Gesellschaft" ein Anliegen sind. Persönliche Aufrufe zu demokratischer Mitbestimmung kommen bereits von Rainhard Fendrich, Adele Neuhauser, Conchita Wurst und Lilian Klebow sowie von Valerie Huber, Robert Palfrader, Pizzera & Jaus, Florian Scheuba, Resi Reiner und Rafael „Veni" Eisler.

Aufruf richtet sich de facto gegen die FPÖ

Zwar ist nicht direkt von einer Aktion gegen die FPÖ die Rede - inhaltlich kann die Initiative aber sehr wohl so verstanden werden. Hinter der Aktion stehen NGO's wie SOS Mitmensch oder das Klimavolksbegehren, aber auch die Diakonie sowie die Katholische Aktion.

Hier ein paar Beispiele:

Musiker Rainhard Fendrich sagt in seiner Videobotschaft: “Wer jetzt seine Augen verschließt und das Denken und Handeln anderen überlässt, wird sich, wenn er sie wieder öffnet, vielleicht in einer Welt wiederfinden, die nicht mehr so lebenswert ist, wie er sich das gewünscht hat. Also: Nehmen Sie Ihre Zukunft selbst in die Hand und gehen Sie zur Wahl!”

Schauspielerin Adele Neuhauser betont in ihrem Aufruf: “Wir können mit unserer Stimme eine richtige Richtung vorgeben, die Richtung Hoffnung. Für eine gesunde Umwelt, für eine gesunde Lebensbasis, für ein solidarisches, demokratisches und offenes Österreich. Für dein, mein, unser Österreich. Also vergiss es nicht: Geh wählen!”

Sänger Tom Neuwirth alias Conchita Wurst appelliert: “Es steht extrem viel auf dem Spiel: Unsere Demokratie, die Menschenwürde und für viele von uns auch unsere Freiheit. Darum geh bitte wählen. Ich persönlich würde es dir sehr danken!”

Schauspielerin Lilian Klebow sagt: “Es ist wichtig, dass wir diesmal für unsere Kinder, für ihre Zukunft wählen gehen. Für die Klimaziele, die es zu erreichen gilt, für Solidarität, für Demokratie. Also bitte geh wählen - für dein, mein, unser Österreich!”

Alle Stimmen für Mitbestimmung und Demokratie in voller Länge finden sich auf www.deinmeinunserösterreich.at sowie auf den Social Media Kanälen Facebook und Instagram @deinmeinunseroesterreich.