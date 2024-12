× Rainhard Fendrich legt mit 20 Konzerten nach! Auch in Graz und Innsbruck

Rainhard Fendrich feiert seine 70er mit der neue CD "Wimpernschlag" und einer Jubiläums-Tour. Die Nachfrage ist so enorm, dass er jetzt 20 weitere Konzerte anhängt. Auch in Graz und Innsbruck.

Der Tourstart in Rosenheim (11. April) ist ausverkauft Ebenso die Konzerte in Passau (12. 4.), in der Wiener Stadthalle (25. 4.), in Salzbug (27. 4.) und Straubing (3. 5.) – Megahype um die Jubiläums-Tournee „45 Jahre live – Nur ein Wimpernschlag“ von Rainhard Fendrich. Jetzt legt der Austropop-Star nach und legt im Herbst gleich 20 weitere Konzerte nach. Auch in der Grazer Stadthalle (28. Oktober) und der Olympiahalle in Innsbruck (31. Oktober). Der Vorverkauf dafür startet am Freitag bei oeticket und ticket24.at

© Facebook ×

© zeidler ×

Das sind die Österreich-Termine von Rainhard Fendrich:

25. April: Wien, Stadthalle

27. April: Salzburg, Salzburg Arena

1. Mai: Dornbirn. Messequartier

5. Mai: Linz, TipsArena

16. Mai: Wien, Stadthalle

17. Mai: Salzburg, Salzburg Arena

6. Juli: Klagenfurt, Wörthersee Ostbucht

28. Oktober: Graz, Stadthalle

31. Oktober: Innsbruck, Olympiahalle

© Marcel Brell/Universal Music ×

© Marcel Brell/Universal Music ×

Zu seinem 70er (27. Februar) lässt Fendrich seine Hymne „I Am From Austria“ nun bei gleich 9 Österreich-Konzerten erklingen. Dazu natürlich alle Hits. Von „Strada del Sole“ über „Blond“ bis „Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk“. Und die Essenz der neuen, für 31. Jänner erwarteten CD „Wimpernschlag“. Mit den Vorab-Hits „ Hoit Mi“ und „Wir sind am Leben“ hat er sich ja längst wieder als „Das Gewissen des Austropop“ erwiesen.