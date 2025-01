"Wahnsinn!" Naschenweng erhält den allerersten Nummer 1 Award

Ab sofort werden alle heimischen Künstler für Platz 1 der Charts mit einem speziellen Award geehrt. Erste Preisträgerin ist Melissa Naschenweng.

Mit der CD „Alpenbarbie“ stürmte Melissa Naschenweng zum vierten Mal in Folge an die Spitze der Austria Top 40. Jetzt wurde sie dafür mit einem ganz speziellen Preis ausgezeichnet, denn die IFPI vergibt ab sofort den „Nummer 1 Award der Austria Top 40“ an alle österreichischen Künstler, die an die Spitze der wöchentlich erstellten Verkaufscharts stürmen.

Melissa: Nummer 1 Award für CD "Alpenbarbie"

„Ich freue mich, dass es den ‚Nummer 1 Award‘ nun nach der Einführung in Deutschland und der Schweiz mit Jänner 2025 auch in Österreich gibt. Ein Preis, der die Besten unter den Besten auszeichnet und eine Anerkennung für das musikalische Schaffen darstellt. Die Spitze der Charts zu erreichen, ist für die meisten Musikschaffenden das ultimative Ziel. Dieser besondere Moment wird nun in Form einer physischen Trophäe für immer festgehalten“ erklärt IFPI-Präsident Franz Pleterski, den neuen Award über den sich Melissa Naschenweng, die mit dem Preis gleich im Hotelpool abtauchte, ganz besonders freut: „Ein Moment für die Geschichte! Was für eine mega Bestätigung, dass sich harte Arbeit und Leidenschaft auszahlt. Die Nummer 1 ist schon ein Wahnsinn und besonders als erster Act in Österreich überhaupt diesen Award zu bekommen. Legendär!“