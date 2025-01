× Platz 1! Naschenweng schafft zum 4. Mal Chart-Gold

Melissa Naschenweng stürmt wieder die Charts. Mit der CD „Alpenbarbie“ holt sie bei uns zum 4. Mal Platz 1. Gefeiert wird am 31. Jänner beim Wien-Konzert.

Steile Woche für Melissa Naschenweng. Am Donnerstag raste sie über die Streif („Das Ärgste, was ich bis jetzt ausprobiert habe!). Samstag rockte sie die „Musi“ in Bad Kleinkirchheim. Montag gab’s den verschneiten Auftritt bei „Sport & Talk“ und jetzt darf sie wieder Chartgold jubeln. Ihre aktuelle CD „Alpenbarbie“ stürmt in den Austria Top 40 wie erwartet von 0 auf 1 und beschert Melissa nach „Wirbelwind“ (2019), „LederHosenRock“ (202) und „Glück“ (2022) bereits den vierten Nummer-eins-Hit in Österreich. Darüber hinaus darf sie sich auch über Platz 2 in den Schweizer Charts und Platz 8 in Deutschland freuen.

Melissa Naschenweng als Skihaserl © Instagram

Das sind die Austria Top 40 vom 10. bis 16. Jänner 2025:

1. Melissa Naschenweng, Alpenbarbie

2. Linkin Park, From Zero

3. Bad Bunny, Debi Tirar Mas Fotos

4. The Halo Effect, March of the Undead

5. Billie Eilish, Hit Me Hard And Soft

Gefeiert wird der Chart-Triumph am 31. Jänner im Wiener Portofino, wo sie ihre neuen „Alpenbarbie“-Hits, ein flottes Sammelsurium zwischen Party-Hits ("Schicki Micki"), Power-Balladen („Legenden“) und stimmungsvoll Nachdenklichem ("Himmelvota"), zum ersten Mal live präsentieren wird. „Ich freue mich, dass ich den Chart-Erfolg mit meinen Fans feiern kann.“

Dazu winkt am 7. März der bereits 7. Amadeus Award. „Wenn es wieder passiert, freue ich mich riesig. Wenn es nicht passiert, macht es auch nichts. Denn man muss im Leben ja echt auch einmal zufrieden sein. Und ich kann schon mehr als zufrieden sein, dass ich schon 6 Amadeus Awards daheim stehen habe!“ Und wohl bald auch wieder eine Goldene Schallplatte für „Alpenbarbie“