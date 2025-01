Melissa Naschenweng geht an ihre Schmerzgrenze

Die heimische Schlager-Queen ließ sich von Fritz Strobl die steilste Abfahrt ihres Lebens hinunterjagen.

Um den Countdown zum 85. Hahnenkammrennen einzuläuten, zeigte sich Schlagersängerin Melissa Naschenweng am Donnerstag (16. Jänner) todesmutig und stürzte sich die Streif runter. Zum Glück mit fachmännischer Unterstützung. Abfahrts-Olympiasieger Fritz Strobl stand ihr mit Rat und Tat beiseite. „Ich habe ich die Anfrage bekommen, auch weil ich bei 'Sport & Talk' zu Gast bin, ob ich mit ihm die Streif fahren möchte. Er wird sie mir zeigen und sie werden das mit der Kamera begleiten“, sagte sie im Vorfeld zu oe24.





Mehr lesen:

Naschenweng: "Das Ärgste, was ich je gemacht habe"

„Ich bin sie schon einmal runtergefahren. Mit Rudi Sailer, aber da war sie natürlich nicht rennmäßig präpariert“, sagte sie. Melissa lebte gar als Kind zwei Jahre in Kitzbühel und feierte so gleich auch ihr Comeback. Erste Videos der waghalsigen Aktion zeigte Naschenweng bereits in ihren Instagram -Storys. Die ganze Abfahrt wird man dann am Montag (20. Jänner) zum Start der Hahnenkammrennen-Woche bei "Sport & Talk" auf ServusTV sehen.

Melissa Naschenweng als Skihaserl © Instagram

„Es ist wahrscheinlich das Ärgste, was ich bis jetzt ausprobiert habe", gestand Melissa. Als sie unten angekommen ist, legte sie sich vor Erleichterung einfach nur in den Schnee. Sie konnte dabei aber noch lachen.