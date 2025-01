× Melissa Naschenweng bremst das Neujahrskonzert aus!

Mit der neuen CD „Alpenbarbie“ stürmt Melissa Naschenweng an die Spitze der iTunes-Charts. Das Neujahrskonzert schafft dort aktuell nur auf Platz 4!

„Ich feiere das Album ja sowieso. Ganz egal, was in den Charts passiert.“ Jetzt hat Melissa Naschenweng noch mehr Grund zur Freude. Ihre neue CD „Alpenbarbie“, mit der sie ein flottes Sammelsurium von Party-Hits („Schicki Micki“) über Power-Balladen („Auf Zeit geliebt“) bis stimmungsvoll Nachdenklichem („Himmelvota“) liefert, stürmt in den heimischen iTunes-Charts von 0 auf 1.

© Sony Music ×

© Sony Music ×



Spannend: Melissa, die auch in Deutschland mit Platz 17 einen Achtungserfolg feiert, lässt dabei nicht nur das weltweit gefeierte Remix-Album „Final Fantasy XIV“ hinter sich, sondern auch das Neujahrskonzert. Die Wiener Philharmoniker schafften in den Pop-Charts aber immerhin Platz 4.

Das sind die Itunes-Charts vom 10. Jänner 2025:

1. Melissa Naschenweng, Alpenbarbie

2. Pulse: Final Fantasy XIV

3. Der wundersame Lord Atheron, Teil 2

4. Riccardo Muti & Wr. Philharmoniker, Neujahrskonzert 2025

5. Daniele Alfinito, Blick nach vorn

© APA/WIENER PHILHARMONIKER/DIETER NAGL ×

Eine gute Grundlage für die Austria-Top-40, wo das Neujahrskonzert, das ja erst am 17. Jänner auf CD veröffentlicht wird, am 27. Jänner zum bereits 25. Mal in Folge die Chartspitze ins Visier nimmt.

© Anelia Janevka ×

Wenn den Philharmonikern nicht auch dort die „Alpenbarbie“ dazwischen grätscht. Melissa Naschenweg wird damit ja am 20. Jänner mit fast 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit Platz 1 der Austria Top 40 erklimmen. Und könnte ihre Spitzenposition ja durchaus noch eine weitere Woche halten.