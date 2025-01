× Bibiza, Wanda und RIAN als Amadeus Favoriten

Am 7. März steigen in der Marx Halle die 25. Amadeus Awards. Mit gleich 4 Nominierungen geht der Wiener Rapper Bibiza dabei als Top-Favorit an den Start. Auch Wanda, RAI und die folkshilfe dürfen mehrfach hoffen. Nur Andreas Gabalier ist nicht nominiert.

Im Vorjahr waren Bibiza (Sound, Songwriter) neben Wanda ( (Song des Jahres, Live Act) und RAF Camora (Album des Jahres, Hip Hop) der große Abräumer beim Amadeus Award. Auch heuer geht der Wiener Rapper wieder als Top-Favorit ins Rennen um den Austro-Grammy. Vier Nominierungen: Album, Live, Sound und Pop/Rock). Damit führt er das Nominierungsfeld für die Amadeus-Awards an. Noch vor RIAN, Wanda und folkshilfe die am 7. März in der Marx Halle jeweils dreimal hoffen dürfen. Insgesamt haben es 47 verschiedene Künstler und Bands auf die Shortlist geschafft. Nur Andreas Gabalier, der die Vereihung ja seit dem Jahr 2015 schwänzt, ist gar nicht mehr nominiert. © zeidler × Wanda (o.) und RIAN (u.) sind je 3x nominiert. © Hitradio Ö3 / Filzer

Das sind die Nominierungen für die 25. Amadeus Awards: Album des Jahres

• Bis einer weint – BIBIZA

• Das Empörium schlägt zurück – AUT of ORDA

• Ende nie – Wanda

• Gefühlsecht – Nockis

• MTV Unplugged in Wien – Christina Stürmer Ö3 Song des Jahres

• Feiawerk – Granada

• Immer da – NESS

• Owa vom Gas – folkshilfe feat. Paul Pizzera

• Verwandtschaftstreffen – RIAN

• Zirkusprinz– Pizzera & Jaus FM4 Award

• Eli Preiss

• Endless Wellness

• Leftovers

• Sodl

• Verifiziert Live-Act des Jahres präsentiert von oeticket

• BIBIZA

• Die Seer

• folkshilfe

• Pizzera & Jaus

• Wanda Songwirter des Jahres präsentiert von AKM/austromechana

• Tiefer – Ankathie Koi

• Kim Vorbei – Anna Buchegger

• Ferdl – Billie Steirisch

• Ohne Di – folkshilfe

• Verwandtschaftstreffen – RIAN Best Sound präsentiert von FAMA

• Bis einer weint – BIBIZA

• Half Asleep - Leyya

• In Love - Schmack

• Windschatten – Anna Buchegger

• Young Girl Forever – Sofie Royer Alternative

• Der Nino aus Wien

• Endless Wellness

• Mira Lu Kovacs

• OSKA

• SOAP&SKIN Electronic/ Dance

• Glueboys

• Harris & Ford

• Klangkarussell & GIVVEN

• Laikka

• Toby Romeo Hard & Heavy

• BAITS

• Leftovers

• Mother's Cake

• Points of Conception

• TURBOBIER Hip Hop/ Urban

• Drogu

• Hidden Gemz

• RAF Camora

• Spilif

• Verifiziert Jazz/ World/ Blues

• Gesangskapelle Hermann

• Herbert Pixner Projekt

• Marina & The Kats

• Simone Kopmajer

• Stubnblues 2 PUNKT 0 Pop/ Rock

• AUT of ORDA

• BIBIZA

• RIAN

• Sofie Royer

• Wanda Schlager/ Volksmusik• Die Seer• Melissa Naschenweng• Natalie Holzner• Nik P.• Nockis