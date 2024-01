Harry's Home: Aktivurlaub im Appartement

Die Standorte Telfs, Dornbirn und Bischofshofen eigenen sich besonders für Aktivreisende.

Diese Woche checkten die ersten Gäste im harry's-home in Salzburg ein. Der jüngste Neuzugang des Tiroler Hotelunternehmens um Inhaberfamilie Ultsch reiht sich damit nicht nur als sechzehntes Haus in das Portfolio ein, sondern hebt sich obendrein mit einer Besonderheit ab: Ohne Apartments, dafür mit extra großen Raumdimensionen beherbergt harry’s XL hotel bis zu acht Personen in einem Zimmer und ist daher bestens geeignet für Freunde, Familien oder größere Gruppen. „Nach Wien, Graz und Linz sind wir mit Salzburg ab sofort in Österreichs vier größten Metropolen vertreten“, sagt harry’s-home-Gründer und -Geschäftsführer Harald Ultsch. Doch nicht nur in den Metropolen Österreichs lässt sich in harrys-home urlauben.

© HarrysHome ×

Nahe der Alpen gelegen bieten sich die harry’s-home-Standorte Telfs, Dornbirn und Bischofshofen besonders für Aktivreisende an. Von Vorarlberg bis ins Salzburger Land finden Urlauber dort zahlreiche Outdoor-Möglichkeiten. Im Winter eignen sich die Stäte für gemütliche Stadtbummel, die Berge laden zum Wintersport. Egal ob auf einem oder zwei Brettern oder bei der Schneeschuhwanderung: Es ist für jeden Urlauber das Beste geboten. Doch auch für den idealen Sommer-Kurztrip bieten sich die harry’s-home Appartements perfekt an: Naturliebhaber besuchen etwa das idyllisch gelegene Dornbirn in Vorarlberg mit verschiedenen Ausflugsmöglichkeiten in die Umgebung und zum Bodensee. Wen es lieber ins Salzburger Land zieht, sollte der kleinen Gemeinde Bischofshofen am Fuß des Hochkönigs in den österreichischen Alpen einen Besuch abstatten. Dort gilt das harry’s-home als perfekte Ausganslage beispielsweise für den Tauernradweg oder auch für zahlreiche Wanderrouten. Inmitten der Tiroler Bergwelt hingegen finden Urlauber in Telfs nahe Innsbruck ebenfalls eine breite Palette an Outdoor-Angeboten, das Sportzentrum direkt neben dem Hotel bietet Tennisplätze, Squashcourts, einen Fußballplatz sowie eine Kegelbahn. Außerdem lohnen sich ab Telfs die beliebten Wandergebiete rund um Seefeld oder der Aussichtsberg Rangger Köpfl mit Panoramablick bis weit ins Inntal. Für eine willkommene Abkühlung am Ende des Tages wartet das Telfer Bad mit ermäßigtem Eintritt für harry’s-home-Gäste. In allen drei Häusern stehen zusätzlich hoteleigene E-Bikes samt umfangreicher Service-Station zur Verfügung.

