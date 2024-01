Tempo 60 auf der Autobahn: Linz Plus mit neuer Forderung

Ein Jahr lang soll das Tempolimit getestet werden, danach sollte es fix kommen - so der Plan.

Linz. In Paris ist es schon vollbracht und soll nun als Vorbild für die oberösterreichische Landeshauptstadt dienen_ Tempo 60 auf der Stadtautobahn. In Linz macht sich Lorenz Potocnik und Linz Plus dafür stark. Konkret geht es um den Ausschnitt zwischen der Salzburger Straße und dem Auhof.

„Linz ist dafür sicher ein schwierigeres Pflaster. Auch wenn die jahrelange Baustelle und Geschwindigkeitsreduktion rund um die Voest-Bypass-Brücken längst gezeigt und bewiesen hat, dass das positive Effekte hat: Ein 60er Auf der Linzer Stadtautobahn“, ist Lorenz Potocnik sicher. Seine Argumentation: Der Zeitverlust für die Pendler und Linzer wäre minimal, der Gewinn an Lebensqualität für die Anrainer und die Stadt jedoch groß. Für ihn liegt einer der größten, leicht und sofort umsetzbaren Hebel um die Lebensqualität in Linz zu steigern und die Luft zu verbessern. Der Zeitverlust würde vier Minuten betragen. Potocnik schickte an Ministerin Lenore Gewessler eine Resolution mit dem Vorschlag, ein einjähriges Pilotprojekt zu starten und dann zu evaluieren.