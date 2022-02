× Killer soll in Psycho-Anstalt

Der Detektiv, der Tante und Cousine von Volksmusikstar Stefan Mross tötete, soll eingewiesen werden.

Salzburg. Die Anklage gegen den 52-Jährigen wegen zweifachen Mordes steht: Elf Mal soll er am 5. Mai vergangenen Jahres in Wals-Siezenheim mit seiner Glock auf seine Ex (50) und deren Mutter (76) gefeuert haben. Motiv: Nach der Trennung wollte er zur früheren Freundin zurück, doch die wies ihn vehement ab.

Bei den Opfern handelte es sich um die Tante und die Cousine von Volksmusikstar Stefan Mross, entsprechend groß war das überregionale Interesse an dem Verbrechen.

© all ×

Opfer. Mutter und Tochter hingerichtet.

Laut Verteidiger Andreas Schweitzer sei sein ­Mandant „tatsachengeständig“: „Es war eine Kurzschlusshandlung aufgrund einer emotionalen Ausnahmesituation. Meier Meinung nach wurde er von der Mutter extrem unter Druck gesetzt.“

Die Staatsanwaltschaft beantragte die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme, aber zurechnungsfähige Straftäter. Es gilt die Unschuldsvermutung.