Andy Borg
© Getty Images

Schlagabtausch

Wortgefecht im TV – Andy Borg sagt: "Jetzt hören wir auf"

07.12.25, 21:04
Während der Show kam es zwischen Borg und Kirsten zu einem spontanen Wortgefecht, das schließlich vom Moderator selbst beendet wurde.

Zum Nikolaustag präsentierte Andy Borg eine neue Ausgabe seiner Sendung "Schlager-Spaß" mit zahlreichen musikalischen Gästen, darunter Schlagersänger Reiner Kirsten. Gemeinsam tauschte er sich mit ihm zunächst harmonisch über Stars wie Roger Whittaker (†87), Cliff Richard (85) und Chris Roberts (†73) aus. Doch als sie über Salvatore Adamo (82) sprachen, spitzte sich das Gespräch unerwartet zu.

Andy Borg erinnerte an die wichtigsten Fakten zu dem italienischen Schlagersänger als ihn Kirsten plötzlich unterbrach. "Über 130 Millionen Tonträger verkauft", funkte er dazwischen. "Das wusste ich nicht!", sagte Borg verblüfft. Kirsten legte mit weiteren Fakten nach: "Über 500 Lieder geschrieben."

Der "Schlager-Spaß"-Gastgeber entgegnet Kirstens Aussage mit einem Augenzwinkern: "Du warst im Internet, du ..." Kirsten darauf: "Ja, na logisch, hab mich vorbereitet." Borg darauf: "Fällt mir in den Rücken, dieser …".

Dann dreht er selbst auf und sagt: "Und, was du vielleicht nicht weißt: Er hat am ersten November Geburtstag." Kirsten konterte sofort: "Nein! Du hast doch am zweiten! Dann ist er ja nur einen Tag älter als du."

Hintergrund: Salvatore Adamo ist am 1. November 1943 geboren – Andy Borg am 2. November 1960. Die beiden trennen also 17 Jahre. 

Schließlich setzte Borg einen Schlussstrich: "Jetzt hören wir auf zu reden."

