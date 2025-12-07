Schlager-Traumpaar bekommt "Ritterschlag" von Andreas Gabalier

Bei der Aufzeichnung der "Giovanni Zarrella Show" erlebt das Schlager-Duo Laura van den Elzen und Mark Hoffmann einen Moment, der ihre Karriere auf ein neues Level hebt. Ausgerechnet Chart-Stürmer Andreas Gabalier überrascht sie backstage – und outet sich als Fan ihrer Musik.

Für Laura und Mark beginnt der Backstage-Tag ganz normal – bis plötzlich eine vertraute, tiefe Stimme hinter ihnen ertönt: "Die YouTube-Stars!" Als sie sich umdrehen, steht Andreas Gabalier vor ihnen. Und der Volks-Rock’n’Roller legt noch nach: Er habe ihre Songs auf iTunes gekauft.

© zeidler

Für das Schlager-Traumpaar fühlt sich dieser Satz wie ein Ritterschlag an. "Wir konnten es kaum glauben", erinnern sie sich im "Münchner Merkur". Für die beiden, die vor rund zehn Jahren bei DSDS zueinander fanden und heute als Paar auf und neben der Bühne stehen, ist es ein Moment, der ihre Arbeit bestätigt.

Doch Gabalier ist nicht der Einzige, der ihnen Rückhalt gibt: Giovanni Zarella, Maite Kelly, Andy Borg und Johannes Oerding outeten sich bereits als Fans des Schlager-Duos. Nach mehreren Auftritten bei "Immer wieder sonntags" folgt für Laura und Mark nun der Sprung in die große Samstagabend-Unterhaltung. Und dass Andreas Gabalier ihre Covers und eigenen Songs schon vorher kannte, gibt ihrem Weg jetzt zusätzlichen Schub.