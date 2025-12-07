Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik

Fan-Outing

Schlager-Traumpaar bekommt "Ritterschlag" von Andreas Gabalier

07.12.25, 14:37
Teilen

Bei der Aufzeichnung der "Giovanni Zarrella Show" erlebt das Schlager-Duo Laura van den Elzen und Mark Hoffmann einen Moment, der ihre Karriere auf ein neues Level hebt. Ausgerechnet Chart-Stürmer Andreas Gabalier überrascht sie backstage – und outet sich als Fan ihrer Musik.

Für Laura und Mark beginnt der Backstage-Tag ganz normal – bis plötzlich eine vertraute, tiefe Stimme hinter ihnen ertönt: "Die YouTube-Stars!" Als sie sich umdrehen, steht Andreas Gabalier vor ihnen. Und der Volks-Rock’n’Roller legt noch nach: Er habe ihre Songs auf iTunes gekauft.

Schlager-Traumpaar bekommt
© zeidler

Für das Schlager-Traumpaar fühlt sich dieser Satz wie ein Ritterschlag an. "Wir konnten es kaum glauben", erinnern sie sich im "Münchner Merkur". Für die beiden, die vor rund zehn Jahren bei DSDS zueinander fanden und heute als Paar auf und neben der Bühne stehen, ist es ein Moment, der ihre Arbeit bestätigt.

Doch Gabalier ist nicht der Einzige, der ihnen Rückhalt gibt: Giovanni Zarella, Maite Kelly, Andy Borg und Johannes Oerding outeten sich bereits als Fans des Schlager-Duos. Nach mehreren Auftritten bei "Immer wieder sonntags" folgt für Laura und Mark nun der Sprung in die große Samstagabend-Unterhaltung. Und dass Andreas Gabalier ihre Covers und eigenen Songs schon vorher kannte, gibt ihrem Weg jetzt zusätzlichen Schub.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden