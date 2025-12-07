Margarida Corceiro: Sie ist die große Liebe des neuen Formel-1-Weltmeisters Lando Norris

Formel-1-Pilot Lando Norris (25) holte sich am Sonntag den WM-Titel und auch privat hat er einen großen Erfolg gefeiert: Seit Frühjahr 2025 ist er offiziell mit der portugiesischen Schauspielerin, Topmodel und Influencerin Margarida Corceiro (22) zusammen.

Im einem Interview mit der "Vogue" gibt Norris Einblicke in sein Liebesleben: "Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt, aber wir waren nie wirklich zusammen, bis vor Kurzem", so der Brite. Besonders schätzt er an seiner Freundin: "Alles. Sie ist jemand, bei dem ich ganz ich selbst sein kann. Sehr bodenständig und sie führt auch ein ziemlich verrücktes Leben. Es ist schön, wenn wir beide einfach mal ein Boot für den Tag mieten oder zusammen nach Hause gehen und entspannen können."

Margarida Corceiro mit ihrem Lando Norris © Getty

Mit über zwei Millionen Followern gehört Margarida Corceiro zu den bekanntesten Influencerinnen Portugals und teilt die Erfahrung, ständig beobachtet zu werden, mit ihrem Freund. Beim WM-Finale in Abu Dhabi fieberte sie mit dem Champion mit und durfte sich nach seinem Sieg gemeinsam mit ihrem Lando den Titel feiern.