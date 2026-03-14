Banksy-Geheimnis gelüftet? DIESER Mann aus Bristol soll dahinterstecken

Seit Jahren rätselt die Welt über Banksys Identität. Eine neue Recherche von Reuters deutet nun massiv auf einen Mann aus Bristol hin. Auch in der Streetart-Szene in Wien wird die Nachricht mit Spannung verfolgt, da das größte Geheimnis der modernen Kunst nun endgültig gelüftet sein könnte.

Die Anonymität von Kult-Artist Banksy ist für sein Werk ebenso zentral wie Schablonen und Farbe. Während sein engster Kreis beharrlich schweigt, hat die Nachrichtenagentur Reuters nun Dokumente ausgewertet, die ein klares Bild zeichnen. Drei Namen standen dabei im Fokus:

Thierry Guetta



"Mr. Brainwash" Thierry Guetta © Getty

Robert Del Naja



Robert del Naja © Getty

Robin Gunningham



Robert Cunningham alias David Jones - alias Banksy? © Hersteller

Letzterer gilt nun als die wahrscheinlichste Person hinter dem Pseudonym.

Die Spur nach New York

Entscheidende Hinweise lieferten Gerichts- und Polizeidokumente aus New York. Im September 2000 wurde ein Mann festgenommen, der in Manhattan eine Werbung übermalte. Auf der Polizeiwache unterzeichnete er ein Geständnis, in dem der Name Robin Gunningham auftaucht. Zu dieser Zeit leitete Gunningham ein Hotel in New York, das dafür bekannt war, Künstler gegen die Gestaltung von Zimmern unterzubringen. Für die Journalisten liefern diese Papiere "jeden Zweifel ausräumende" Hinweise.

Neues "Banksy"-Bild © Getty

Prominente Verdächtige sind raus

Andere Theorien, wie jene um Robert Del Naja von der Band Massive Attack, scheinen sich hingegen nicht zu bestätigen. Obwohl Del Naja aus Bristol stammt und ebenfalls als Graffiti-Künstler aktiv ist, gilt er laut der Recherche lediglich als enger Freund von Banksy. Auch der Franzose Thierry Guetta, bekannt als Mr. Brainwash aus der Dokumentation "Exit Through the Gift Shop", wird aufgrund seiner Herkunft als eher unwahrscheinlich eingestuft.

Das "Love is in the Bin" des britischen Künstlers Banksy während einer Pressevorschau im Auktionshaus Sotheby's am 12. Oktober 2018 in London, Vereinigtes Königreich. © getty

Ein Leben als David Jones

Neues "Banksy"-Bild © Getty

Nachdem Gunninghams Name bereits 2008 in der britischen Presse auftauchte, änderte er offenbar seine Identität. Banksys ehemaliger Manager Steve Lazarides bestätigte, an dieser Namensänderung beteiligt gewesen zu sein. Laut Unternehmensregister tritt der Künstler seither unter dem Namen David Jones auf – einem der häufigsten Namen in Großbritannien. Das Versteckspiel hinter dem Pseudonym Banksy scheint damit nach Jahrzehnten ein Ende gefunden zu haben.