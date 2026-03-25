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Luftverschmutzungs-Ranking: Nur 13 Länder weltweit atmen sichere Luft
© Getty Images

Neuer Welt-Bericht

Luftverschmutzungs-Ranking: Nur 13 Länder weltweit atmen sichere Luft

25.03.26, 13:55
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Ein neuer globaler Bericht von IQAir zeichnet ein düsteres Bild: Die Luftqualität verschlechtert sich weltweit dramatisch. In Europa erfüllen nur noch drei Länder die strengen Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Nur noch ein Bruchteil der Weltbevölkerung hat Zugang zu sauberer Luft.

Laut dem World Air Quality Report 2025 konnten weltweit lediglich 13 Länder und Territorien die WHO-Grenzwerte für Feinstaub (PM2,5) einhalten. In Europa gehören dazu nur noch Andorra, Estland und Island. Damit verfehlen 91 % der untersuchten Staaten die gesundheitlichen Sicherheitsvorgaben deutlich.

Klimawandel als Treiber

Die Experten von IQAir führen die Verschlechterung vor allem auf den menschengemachten Klimawandel zurück. Besonders heftige Waldbrände im August 2025 sowie extreme Staubstürme haben die Belastung massiv in die Höhe getrieben. Feinstaub-Partikel (PM2,5) sind besonders gefährlich, da sie tief in die Lunge und Blutbahn eindringen können und Krebs sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen.

Luftverschmutzungs-Ranking: Nur 13 Länder weltweit atmen sichere Luft
© Getty Images

Die Smog-Sünder 

In Ländern wie Pakistan oder Bangladesch ist die Luft mehr als 10-mal so dreckig wie erlaubt! Laut Experten ist die Luftverschmutzung dort "lebensbedrohlich". Indien beheimatet die meisten der 25 am stärksten verschmutzten Städte weltweit. Aber auch Europa ist betroffen. Mailand und Krakau zählen zu den Schmutz-Spitzenreitern in Europa.

Luftverschmutzungs-Ranking: Nur 13 Länder weltweit atmen sichere Luft
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Top 10 der am stärksten belasteten Großstädte:

  1. Peking, China
  2. Wuhan, China
  3. Dhaka, Bangladesch
  4. Kalkutta, Indien
  5. Mailand, Italien
  6. Schanghai, China
  7. Baku, Aserbaidschan
  8. Krakau, Polen
  9. Warschau, Polen
  10. Kiew, Ukraine 

Die 10 saubersten Städte:

Während große Metropolen wie Peking oder Mailand mit massiver Verschmutzung kämpfen, gibt es auch Lichtblicke. Hier atmen Bewohner die sauberste Luft. Überraschend: In der Liste der saubersten Großstädte der Welt tauchen vermehrt US-Metropolen auf. 

  1. Oslo, Norwegen
  2. Batam, Indonesien
  3. Seattle, USA
  4. Portland, USA
  5. Auckland, Neuseeland
  6. Vancouver, Kanada
  7. Krasnojarsk, Russland
  8. Sydney, Australien
  9. San Francisco, USA
  10. Salt Lake City, USA 

Luftverschmutzungs-Ranking: Nur 13 Länder weltweit atmen sichere Luft
© Getty Images

Der Bericht von IQAir macht klar: Ohne den Stopp fossiler Brennstoffe wird das Atmen zum Luxusgut. Datenlücken in Afrika und Südamerika verhindern zudem oft, dass Menschen überhaupt wissen, welcher Gefahr sie ausgesetzt sind.

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