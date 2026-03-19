Nachbarland auf Platz 1! Das sind die 10 reichsten Länder der Welt

Wer denkt, dass die USA oder die Öl-Giganten der Wüste das Ranking der reichsten Nationen anführen, liegt gewaltig daneben. Stattdessen führt eines unserer Nachbarländer das Ranking der reichsten Nationen der Welt an.

Wo fließt das meiste Geld der Welt? Die Antwort liefert der aktuelle World Economic Outlook des Internationalen Währungsfonds (IWF). Das entscheidende Maß ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf – also die wirtschaftliche Leistung geteilt durch die Anzahl der Einwohner. Die Zahl ist ein Indikator der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Volkswirkschaft.

Die 10 reichsten Länder der Welt

Acht der zehn reichsten Länder der Welt befinden sich in Europa:

Platz 1 – Liechtenstein

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Das Fürstentum direkt an der österreichischen Grenze stellt alle anderen Länder finanziell in den Schatten. Mit einem Pro-Kopf-BIP von 246.740 Dollar thront Liechtenstein an der Weltspitze. Der Grund: Eine hochspezialisierte Industrie und ein Finanzsektor, der weltweit seinesgleichen sucht.

Platz 2 – Luxemburg

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Luxemburg sichert sich mit einem Pro-Kopf-BIP von 154.120 Dollar den zweiten Platz im Ranking. Im Großherzogtum genießt man das Leben auf höchstem finanziellen Niveau.

Platz 3 – Irland

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Auf der grünen Insel sprudelt das Geld, vor allem dank Tech-Giganten wie Apple und Meta. Stolze 135.250 Dollar stehen pro Kopf in der Bilanz für das Jahr 2025. Auch wenn die EU das Steuerparadies kritisch beäugt: Der wirtschaftliche Aufstieg Irlands bleibt eine der spannendsten Europas.

Platz 4 – Schweiz

Die Eidgenossen bleiben eine feste Bank, wenn es um globalen Reichtum geht. Mit 118.170 Dollar landet das Land der Uhren, Schokolade und Berge auf dem vierten Platz. Hier trifft eine perfekt organisierte Infrastruktur auf eine Kaufkraft, die in fast jedem Bergdorf spürbar ist.

Platz 5 – Island

Island hat sich mit 108.590 Dollar pro Kopf zurück unter die Top 5 der Welt gekämpft. Die Vulkaninsel im Nordatlantik ist heute finanziell wieder so attraktiv wie ihre berühmten Geysire.

Platz 6 – Singapur

Der einzige asiatische Vertreter in dieser Liste beeindruckt mit 99.040 Dollar. Der Stadtstaat besitzt zwar keine eigenen natürlichen Ressourcen, punktet aber mit seinem gigantischen Welthafen und einer modernen Finanzwelt.

Platz 7 – Norwegen

Norwegen hält mit 96.580 Dollar stabil seinen Platz in den Top 10. Das Land investiert seine massiven Öl-Milliarden seit Jahrzehnten klug in staatliche Fonds, um den Wohlstand seiner Bürger auch für die Zukunft abzusichern.

Platz 8 – USA

Die größte Volkswirtschaft der Welt landet im Pro-Kopf-Vergleich mit 92.880 Dollar "nur" auf dem achten Rang. Zwar beheimatet das Land die meisten Milliardäre der Erde, doch die riesige Bevölkerungszahl verteilt den Reichtum statistisch auf viele Schultern.

Platz 9 – Dänemark

Dänemark glänzt mit 82.710 Dollar auf Platz neun. Das skandinavische Königreich gilt nicht nur als eines der wohlhabendsten, sondern laut Studien auch als eines der glücklichsten Länder Europas.

Platz 10 – Niederlande

Neu in der globalen Finanz-Elite sind die Niederlande mit 77.880 Dollar. Dank des Welthafens in Rotterdam und einer enormen Exportkraft konnten sie die chinesische Sonderverwaltungszone Macau aus den Top 10 verdrängen.