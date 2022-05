Europa-League-Sieger Oliver Glasner ist von seinen Profis von Eintracht Frankfurt bei der Pressekonferenz überrascht worden.

Mehrere Spieler um Stürmer Goncalo Paciencia kamen in der Nacht auf Donnerstag in Sevilla in den Presseraum und verpassten dem Österreicher eine Bierdusche. Zuvor hatten die Frankfurter das Endspiel gegen die Glasgow Rangers mit 5:4 im Elfmeterschießen gewonnen und somit den ersten internationalen Titel seit 1980 erobert.

Ein Sprecher der Europäischen Fußball-Union UEFA bezeichnete die Aktion spontan als "nasse Überraschung". Die Pressekonferenz wurde im Anschluss fortgesetzt. "Der Abend hat gezeigt, dass wir als Mannschaft funktionieren. Jetzt werden wir vier Tage mit unseren Fans feiern", sagte Glasner, der mit nassen Haaren und komplett durchnässtem T-Shirt weiter die Fragen beantwortete.