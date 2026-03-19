Index verrät die glücklichsten Nationen der Welt - Österreich ist unglücklicher geworden

Die Welt hat gewählt: Der neue „World Happiness Report“ 2026 verrät die glücklichsten Nationen der Welt. Die glücklichsten Menschen sind im hohen Norden. Für Österreich gibt es schlechte Nachrichten: Die Alpenrepublik rutscht ab.

Viele Skandinavien-Reisende schwärmen nicht nur von der spektakulären Natur, sondern auch davon, wie entspannt und zufrieden die Menschen dort wirken. Und das liegt offenbar nicht nur an der rosaroten Brille, die wir im Urlaub gerne mal aufsetzen.

Tatsächlich bestätigt das auch der aktuelle World Happiness Report: Die nordischen Länder gehören erneut zu den glücklichsten der Welt. Besonders Finnland sticht heraus – das Land belegt zum neunten Mal in Folge Platz eins im internationalen Glücksranking. So stolz ist man auf diesen Titel, dass Finnland sogar dieses Jahr Gratis-Urlaube verlost, bei denen Besucherinnen und Besucher lernen sollen, glücklich zu leben.

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Skandinavien dominiert das Glücksranking

Auch abseits von Finnland zeigt sich ein klares Bild: Die nordischen Staaten sind im Ranking stark vertreten. Neben Finnland landen Island, Dänemark, Schweden und Norwegen unter den Top-Plätzen.

Dass Skandinavien immer wieder vorne landet, hat laut Forschenden mehrere Gründe. Entscheidend sind unter anderem soziale Unterstützung, Einkommen, Gesundheit, persönliche Freiheit, Großzügigkeit und eine geringe Korruption.

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Die zehn glücklichsten Länder der Welt 2026 sind:

Finnland Island Dänemark Costa Rica Schweden Norwegen Niederlande Israel Luxemburg Schweiz

Österreich im Ranking zurückgefallen

Österreich landet im Mittelfeld. Im aktuellen Ranking liegt das Land auf Platz 19. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das allerdings einen Rückschritt: 2025 lag Österreich noch auf Rang 17. Trotz dieses Rückgangs bleibt die Lebenszufriedenheit im internationalen Vergleich hoch – nicht zuletzt wegen einer stabilen Wirtschaft, guter sozialer Absicherung und einer hohen Lebensqualität.

In Europa holen zudem einige Länder auf: Kosovo erreicht Platz 16, Slowenien Platz 18 und Tschechien Platz 20. Laut den Expertinnen und Experten des Berichts zeigt sich damit eine zunehmende Annäherung der Glücksniveaus zwischen Ost-, Mittel- und Westeuropa.

Wo die Menschen am unglücklichsten sind

Am anderen Ende der Liste finden sich vor allem Länder, die mit politischer Instabilität, Armut oder Konflikten zu kämpfen haben. Zu den Staaten mit der geringsten Lebenszufriedenheit zählen:

Afghanistan

Sierra Leone

Malawi

Auch Länder wie Simbabwe, Jemen oder Libanon liegen weit hinten im Ranking. Häufige Gründe sind fehlende soziale Sicherheit, wenige Arbeitsmöglichkeiten sowie politische Unterdrückung und mangelnde Freiheit.

Wie das Glück weltweit gemessen wird

Der World Happiness Report wird im Auftrag der Vereinte Nationen veröffentlicht und erscheint 2026 bereits zum 13. Mal. Grundlage des Rankings ist die Selbsteinschätzung der Lebenszufriedenheit von Menschen aus mehr als 147 Ländern, erhoben über die sogenannte Gallup World Poll.

Neben wirtschaftlichen Kennzahlen fließen dabei vor allem subjektive Einschätzungen ein: Wie zufrieden sind Menschen mit ihrem Leben? Vertrauen sie der Regierung und ihren Mitmenschen? Haben sie das Gefühl, ihr Leben selbst bestimmen zu können?

Die Ergebnisse zeigen jedes Jahr aufs Neue: Glück hängt nicht nur vom Wohlstand ab – sondern vor allem von Vertrauen, sozialem Zusammenhalt und stabilen gesellschaftlichen Strukturen.