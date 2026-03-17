Beliebt durch Serien & Filme: Hier wird es im Sommer besonders voll

Traumhafte Drehorte, große Serienmomente und leider oft auch jede Menge Trubel: Der „Set-Jetting“-Trend lockt immer mehr Reisende an bekannte Film- und Serienkulissen. Doch gerade im Sommer kann es dort schnell voll, teuer und stressig werden.

Wer träumt nicht davon, einmal durch die Kulissen der eigenen Lieblingsserie bzw. des Lieblingsfilms zu spazieren? „Set-Jetting“ gehört 2026 zu den größten Reisetrends, doch gerade in den Sommermonaten kann die Realität schnell ernüchternd sein. Statt entspanntem Urlaubsgefühl warten oft volle Gassen, lange Warteschlangen und deutlich höhere Preise als erwartet.

Wir zeigen Ihnen, welche beliebten Drehorte im Sommer besonders stark frequentiert sind und wann sich ein Besuch eher lohnt.

1. Côte d’Azur: Viel Trubel statt Riviera-Romantik

Die französische Riviera steht seit jeher für Glamour und Leichtigkeit. Doch aktuell dient die Region als Kulisse für die beliebte Kultserie The White Lotus, weshalb es noch mehr Besucher:innen an die Strände und in die Luxushotels zieht. Gerade in der Hochsaison wird es schnell voll und auch die Preise ziehen spürbar an. Wer die berühmte „Savoir-vivre“-Atmosphäre genießen möchte, sollte besser auf ruhigere Monate in der Nebensaison ausweichen.

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2. Dubrovnik: Zwischen Geschichte und Besucherandrang

Dubrovnik ist durch Game of Thrones weltweit bekannt geworden mit Folgen für die Altstadt. In den Sommermonaten sind die engen Gassen oft so gut besucht, dass das Erkunden der historischen Kulisse zur Geduldsprobe werden kann. Frühmorgens oder in der Nebensaison zeigt sich die „Perle der Adria“ dagegen von ihrer schönsten Seite.

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3. Yorkshire Dales: Kein Geheimtipp mehr

Die rauen Landschaften Nordenglands rund um Yorkshire, bekannt aus dem aktuellen Kinofilm Wuthering Heights, galten lange als ruhiger Rückzugsort für Naturfans und Insider. Diesen Sommer dürfte es jedoch dank Margot Robbie und Jacon Elordi mehr Besucher:innen anziehen als sonst. Wer hier Ruhe sucht, sollte gezielt weniger bekannte Routen zum Wandern wählen oder die Reise womöglich auf das nächste Jahr verschieben.

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4. London & Umgebung: Bridgerton lässt grüßen

Die romantischen Drehorte von Bridgerton haben sich zu echten Publikumsmagneten entwickelt. Ob das Ranger’s House, Hampton Court Palace oder idyllische Parkanlagen wie Painshill Park - im Sommer ist hier mit vielen Besucher:innen zu rechnen. Wer den Charme der Locations entspannt erleben möchte, sollte früh kommen oder alternative Zeiten (Oktober oder November) einplanen.

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5. Notting Hill: Beliebt und entsprechend belebt

Spätestens seit der gleichnamigen Rom-Com gehört Notting Hill zu den meistbesuchten Vierteln Londons. Vor allem rund um die Portobello Road und die berühmten Fotospots wird es im Sommer schnell sehr voll. Für ein authentischeres London-Erlebnis lohnt es sich, auch weniger bekannte Stadtteile zu entdecken.

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Der Trend zum „Set-Jetting“ macht viele Traumorte zugänglicher, aber eben auch voller.