Cousins Beach zum Greifen nah: Reise-Guide zu den Drehorten von The Summer I Turned Pretty

Wer nach dem Serienfinale von „The Summer I Turned Pretty“ Sehnsucht nach Cousins Beach hat, sollte nach North Carolina reisen. Viele Szenen wurden in Wilmington & Co. gedreht. Achtung: Wer die 3. Staffel noch nicht geschaut hat, sollte hier aufhören zu lesen - Spoiler Alert!

Nach dem Serienfinale von "The Summer I Turned Pretty" haben viele von Ihnen wahrscheinlich noch immer Herzklopfen. Belly, Conrad und Jeremiah haben uns in den letzten Staffeln so manches Gefühlschaos beschert – und all das vor einer traumhaften Kulisse. Doch wussten Sie, dass „Cousins Beach“ gar nicht in Massachusetts liegt? Die Magie der Serie wurde an der Küste von North Carolina eingefangen, vor allem in und um Wilmington – auch bekannt als „Wilmywood“.

Wenn Sie den Zauber von Cousins selbst spüren wollen, dann schnappen Sie sich Kamera, Sonnenbrille und eine Prise romantische Stimmung. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Drehorte – Spoiler-Alarm inklusive!

1. Casa Blanca Coffee Roasters – Kaffee mit Serienflair

Ein ganz in Weiß erstrahlendes Café, das in Staffel 3 als Treffpunkt von Conrad und Agnes diente. Hier gibt es Spezialitätenkaffee direkt aus der hauseigenen Rösterei. Ideal, um bei einem Cappuccino ein bisschen Serienluft zu schnuppern.

2. Benny’s Big Time Pizzeria – Pizza und Herzgespräche

In dieser Pizzeria mit bunter Wandkunst reden Belly und Steven Tacheles. Sie genießen knusprige Pizzen, Sie genießen das Gefühl, mittendrin zu sein. Win-Win.

3. Oceanic Restaurant, Wrightsville Beach – Drama mit Meeresblick

Belly und Jeremiah verkünden hier ihre Verlobung – nicht alle jubeln. Sie hingegen können beim „Seafood Tower“ schlemmen und den Atlantik bestaunen. Drama optional.

4. Little Loaf Bakery and Schoolhouse – Süße Versuchung

Hier besorgt Belly Cupcakes fürs Hochzeitstasting. Für Besucher:innen heißt das: Schokokuchen, Himbeerfüllung, Mirror Glaze. Oder gleich einen Backkurs buchen – Backen wie Belly (nur hoffentlich mit weniger Tränen).

5. Trask Family Farms – die berühmte Pfirsich-Szene

Wer erinnert sich nicht? Zwischen Obstbäumen knistert’s gewaltig. Der familiengeführte Hof ist ein Ausflugsziel mit Maislabyrinth, Kürbisfeldern – und reichlich Gelegenheit, die Szene nachzuspielen (Romantik bitte selbst mitbringen).

6. Wilmington Bar Crawl – Feiern wie die Cousins-Crew

Vom English Pub „Duck & Dive“ bis zur „C Suite Lounge“: Hier wurde der Junggesellenabschied gefeiert. Und vor „Kilwin’s“ entdeckte Belly ein Geheimnis, das alles verändert. Tipp: Eis bestellen, bevor’s dramatisch wird.

7. Wilmington Wedding-Vibes – Ja, ich will (vielleicht)

Vom eleganten Dinner im „Covey ILM“ bis zur Hochzeitsnacht im Boutiquehotel ARRIVE Wilmington: Hier bekommen Fans echtes Cousins-Hochzeitsfeeling. Entspannen Sie im Spa oder stoßen Sie in der „Gazebo Bar“ an – ganz ohne Serien-Drama.

8. Strandmomente – Cousins Beach zum Greifen nah

Ob Kure Beach, Wrightsville Beach oder der Carolina Beach Boardwalk – hier entstanden die ikonischsten Szenen. Vom romantischen Pier-Kuss bis zum Feuer am Strand: Wilmingtons Küste ist der wahre Star der Serie.

Cousins Beach mag fiktiv sein, aber in North Carolina können Sie ihn live erleben. Wilmington vereint Strände, Südstaaten-Charme und ein bisschen Teen-Drama-Magie. Perfekt für alle, die Belly & Co. noch ein Stückchen näherkommen wollen, bevor der angekündigte Film auf Amazon Prime erscheint.