Drei österreichische Städte zählen zu den schönsten Altstädten Europas!

Das Online-Reiseportal „Tourlane" hat die 25 schönsten Altstädte Europas gekürt und dabei überraschende Gewinner ermittelt – mit einer polnischen Stadt an der Spitze und gleich zwei österreichischen Vertretern in den Top-10 sowie einer österreichischen Stadt auf Platz 23.

Ob mediterran, nordisch oder romantisch: Die Stadtzentren Europas sind so vielfältig wie der Kontinent selbst. Doch welche der vielen Altstädte sind die schönsten? Das neue Ranking des Reiseportals „Tourlane" liefert jetzt die überraschende Antwort und kürt die 25 schönsten Altstädte des Kontinents.

© Getty Images

Historie trifft Moderne, Vergangenheit umarmt Gegenwart

Die Auswahl der schönsten Altstädte Europas basiert auf Erfahrungen von Reiseexperten. Bei der Bewertung spielten verschiedene Kriterien eine Rolle, darunter:

UNESCO-Auszeichnungen

kulturhistorische Bedeutung

das Alter der Stadt

Popularität in den sozialen Medien

Fußgängerfreundlichkeit

Kosten für Stadtführungen

Die schönste Altstadt Europas ist...

© Getty Images

Krakau! Die polnische Schönheit, deren Geschichte bis ins siebte Jahrhundert zurückreicht, hat alle anderen europäischen Konkurrenten hinter sich gelassen. Seit 1978 gehört die Altstadt zum UNESCO-Welterbe und begeistert mit ihrer einzigartigen Dichte an Sehenswürdigkeiten. „Kaum ein Ort vereint so viele Sehenswürdigkeiten auf so engem Raum wie Krakau", schwärmen die Reiseexperten von Tourlane. Mit rund acht Millionen Instagram-Fotos ist die mittelalterliche Perle auch in den sozialen Medien ein absoluter Star – und das bei erschwinglichen 12 Euro für eine Stadtführung.

Besonders spannend: Die Top-Liste wartet mit einigen Überraschungen auf. Während Touristen-Hotspots wie Paris oder London vielleicht mit einer Spitzenplatzierung gerechnet hätten, zeigt das Ranking, dass wahre Schönheit oft abseits der ausgetretenen Pfade liegt. Die Experten haben bewusst auf einen Mix aus bekannten Highlights und versteckten Geheimtipps gesetzt – perfekt für alle, die beim nächsten Städtetrip etwas Besonderes erleben möchten.

Salzburg und Graz in Top-10

Besonders stolz kann Österreich auf das Ranking blicken – gleich drei Städte haben es in die illustre Liste geschafft! Salzburg mit seiner barocken Pracht und dem Mozart-Flair sichert sich einen sensationellen neunten Platz, dicht gefolgt von Graz auf Rang zehn. Auch die Hauptstadt Wien darf sich freuen – sie komplettiert das österreichische Trio auf Platz 23.

© Getty Images

Die 25 schönsten Altstädte Europas im Ranking

Krakau (Polen) Neapel (Italien) Regensburg (Deutschland) Riga (Lettland) San Marino Avignon (Frankreich) Vilnius (Litauen) Warschau (Polen) Salzburg (Österreich) Graz (Österreich) Córdoba (Spanien) Porto (Portugal) Rom (Italien) Florenz (Italien) Stralsund (Deutschland) Istanbul (Türkei) Tallinn (Estland) Prag (Tschechien) Brügge (Belgien) Edinburgh (Großbritannien) Dubrovnik (Kroatien) Lissabon (Portugal) Wien (Österreich) Bergen (Norwegen) Bern (Schweiz)

Viele der gekürten Altstädte lassen sich auch wunderbar abseits der Hochsaison erkunden – wenn Sie die historischen Gassen ganz für sich haben.