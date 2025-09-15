Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Reiselust
Reiselust
Startseite Aktivurlaub Europa Hotel Tipps Österreich Reisen mit Kindern Reisetipps Welt
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Reiselust
E-Paper Reiselust
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Reiselust
  3. Europa
Warme Städtetrips im Herbst – 10 Reiseziele, wo Sie dem Grau entfliehen können
© Getty Images

Europa

Warme Städtetrips im Herbst – 10 Reiseziele, wo Sie dem Grau entfliehen können

15.09.25, 10:49
Teilen

Herbstzeit muss nicht Grauzeit sein! Entdecken Sie Städte, in denen Sie noch Sonne tanken, draußen sitzen und durch bunte Gassen schlendern können. Von versteckten Mittelmeerperlen bis zu südeuropäischen Klassikern – wir zeigen Ihnen 10 warme Städtetrips für den goldenen Herbst. 

Der Herbst hat ja zwei Gesichter: golden und gemütlich … oder nass und grau. Und wenn letzteres überwiegt, wächst die Lust auf Sonne, Cappuccino im Freien und Abende ohne Daunenjacke. Gute Nachricht: Es gibt Städte in Europa und drum herum, wo es auch im Herbst noch angenehm warm ist – perfekt für einen spontanen Trip. 

1. Sevilla, Spanien

Herbst bei 25 Grad? In Sevilla kein Problem. Genießen Sie Tapas, Flamenco und prachtvolle Architektur – und das alles ohne sommerliche Touristenmassen.

Warme Städtetrips im Herbst – 10 Reiseziele, wo Sie dem Grau entfliehen können
© Getty Images

Lesen Sie auch

2. Rom, Italien

Die Ewige Stadt ist im Herbst einfach perfekt. Nicht zu heiß, nicht zu voll – dafür Espresso, Gelato und Aperitivo auf jeder Piazza.

Warme Städtetrips im Herbst – 10 Reiseziele, wo Sie dem Grau entfliehen können
© Getty Images

3. Athen, Griechenland

Im Sommer eine Sauna, im Herbst ein Traum. Erkunden Sie die Akropolis in Shorts, probieren Sie Streetfood und lassen Sie sich vom mediterranen Flair einwickeln.

Warme Städtetrips im Herbst – 10 Reiseziele, wo Sie dem Grau entfliehen können
© Getty Images

4. Lissabon, Portugal

Kultur, bunte Häuser, Blick aufs Meer – und dazu Sonne satt. Pastéis de Nata schmecken im Herbst noch besser, weil sie nicht direkt auf der Hand schmelzen.

Warme Städtetrips im Herbst – 10 Reiseziele, wo Sie dem Grau entfliehen können
© Getty Images

5. Marrakesch, Marokko

Ein Farbenrausch aus Gewürzen, Teppichen und Märkten. Selbst im Oktober laufen Sie hier noch im Sommerkleid durch die Gassen – und das nur wenige Flugstunden entfernt.

Warme Städtetrips im Herbst – 10 Reiseziele, wo Sie dem Grau entfliehen können
© Getty Images

6. Valletta, Malta

Die kleinste Hauptstadt Europas, aber voller Charme. Mittelalterliche Gassen, Meerblick fast überall und Sonne satt bis weit in den November hinein.

Warme Städtetrips im Herbst – 10 Reiseziele, wo Sie dem Grau entfliehen können
© Getty Images

7. Granada, Spanien

Nicht nur Alhambra und arabische Bäder, sondern auch Tapas gratis zum Getränk. Und das bei mildem Herbstwetter – Jackpot für Genießer:innen!

Warme Städtetrips im Herbst – 10 Reiseziele, wo Sie dem Grau entfliehen können
© Getty Images

8. Dubrovnik, Kroatien

Im Sommer überfüllt, im Herbst angenehm ruhig. Schlendern Sie durch die Altstadt (Game-of-Thrones-Fans wissen Bescheid) und genießen Sie das Meer fast für sich allein.

Warme Städtetrips im Herbst – 10 Reiseziele, wo Sie dem Grau entfliehen können
© Getty Images

9. Palermo, Sizilien

Pizza, Pasta, Cannoli – plus mediterrane Sonne bis in den Spätherbst. Dazu ein Mix aus italienischer Gelassenheit und arabischem Einfluss. Ein echtes Dolce-Mix-Vita.

Warme Städtetrips im Herbst – 10 Reiseziele, wo Sie dem Grau entfliehen können
© Getty Images

10. Valencia, Spanien

Strand, futuristische Architektur und die leckere Paella direkt am Meer. Im Herbst oft noch angenehm warm, aber ohne die drängelnden Sommermassen. 

Warme Städtetrips im Herbst – 10 Reiseziele, wo Sie dem Grau entfliehen können
© Getty Images

 

Herbst heißt nicht automatisch Nebel, Niesel und Wollsocken. Mit diesen Städtetrips holen Sie sich Sonne, Kultur und gute Laune – und können die Winterjacke noch ein bisschen länger im Schrank lassen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden