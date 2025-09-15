Warme Städtetrips im Herbst – 10 Reiseziele, wo Sie dem Grau entfliehen können

Herbstzeit muss nicht Grauzeit sein! Entdecken Sie Städte, in denen Sie noch Sonne tanken, draußen sitzen und durch bunte Gassen schlendern können. Von versteckten Mittelmeerperlen bis zu südeuropäischen Klassikern – wir zeigen Ihnen 10 warme Städtetrips für den goldenen Herbst.
Der Herbst hat ja zwei Gesichter: golden und gemütlich … oder nass und grau. Und wenn letzteres überwiegt, wächst die Lust auf Sonne, Cappuccino im Freien und Abende ohne Daunenjacke. Gute Nachricht: Es gibt Städte in Europa und drum herum, wo es auch im Herbst noch angenehm warm ist – perfekt für einen spontanen Trip.
1. Sevilla, Spanien
Herbst bei 25 Grad? In Sevilla kein Problem. Genießen Sie Tapas, Flamenco und prachtvolle Architektur – und das alles ohne sommerliche Touristenmassen.
2. Rom, Italien
Die Ewige Stadt ist im Herbst einfach perfekt. Nicht zu heiß, nicht zu voll – dafür Espresso, Gelato und Aperitivo auf jeder Piazza.
3. Athen, Griechenland
Im Sommer eine Sauna, im Herbst ein Traum. Erkunden Sie die Akropolis in Shorts, probieren Sie Streetfood und lassen Sie sich vom mediterranen Flair einwickeln.
4. Lissabon, Portugal
Kultur, bunte Häuser, Blick aufs Meer – und dazu Sonne satt. Pastéis de Nata schmecken im Herbst noch besser, weil sie nicht direkt auf der Hand schmelzen.
5. Marrakesch, Marokko
Ein Farbenrausch aus Gewürzen, Teppichen und Märkten. Selbst im Oktober laufen Sie hier noch im Sommerkleid durch die Gassen – und das nur wenige Flugstunden entfernt.
6. Valletta, Malta
Die kleinste Hauptstadt Europas, aber voller Charme. Mittelalterliche Gassen, Meerblick fast überall und Sonne satt bis weit in den November hinein.
7. Granada, Spanien
Nicht nur Alhambra und arabische Bäder, sondern auch Tapas gratis zum Getränk. Und das bei mildem Herbstwetter – Jackpot für Genießer:innen!
8. Dubrovnik, Kroatien
Im Sommer überfüllt, im Herbst angenehm ruhig. Schlendern Sie durch die Altstadt (Game-of-Thrones-Fans wissen Bescheid) und genießen Sie das Meer fast für sich allein.
9. Palermo, Sizilien
Pizza, Pasta, Cannoli – plus mediterrane Sonne bis in den Spätherbst. Dazu ein Mix aus italienischer Gelassenheit und arabischem Einfluss. Ein echtes Dolce-Mix-Vita.
10. Valencia, Spanien
Strand, futuristische Architektur und die leckere Paella direkt am Meer. Im Herbst oft noch angenehm warm, aber ohne die drängelnden Sommermassen.
Herbst heißt nicht automatisch Nebel, Niesel und Wollsocken. Mit diesen Städtetrips holen Sie sich Sonne, Kultur und gute Laune – und können die Winterjacke noch ein bisschen länger im Schrank lassen.