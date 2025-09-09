Alles zu oe24VIP
Sommer im Winter: Die 10 besten Reiseziele zum Sonne-Tanken
© Getty Images

Strand & 30 Grad?

Sommer im Winter: Die 10 besten Reiseziele zum Sonne-Tanken

09.09.25, 10:45
Der Herbst ist da – und mit ihm die Aussicht auf kurze Tage und frostige Temperaturen. Aber keine Sorge: Schon jetzt können Sie planen, wohin es im Winter geht. Von Thailand bis Kapstadt – hier sind 10 Reiseziele, an denen Sie Sonne statt Schneematsch genießen. 

Der Winter in Mitteleuropa: Grau, kalt, dunkel. Wer nicht gerade ein Fan von Dauerpulli, Kerzenschein und Glühwein ist, stellt sich spätestens im Januar die Frage: „Wo zum Teufel scheint eigentlich gerade die Sonne?“ – Gute Nachricht: Es gibt reichlich Fluchtorte! Packen Sie die Flip-Flops ein, wir nehmen Sie mit zu zehn sonnigen Reisezielen, die auch im Winter Sommerfeeling versprechen. 

1. Kapstadt – Sommer auf der Südhalbkugel

Während hier die Heizungen glühen, trägt man am Kap der Guten Hoffnung Sonnenbrille und Shorts. Strände, Weinregionen und der Tafelberg – Kapstadt ist die perfekte Mischung aus Natur, Kultur und Beach-Vibes.

Sommer im Winter: Die 10 besten Reiseziele zum Sonne-Tanken
© Getty Images

2. Malediven – Inseln wie aus dem Screensaver

Schnee von gestern, hier gibt’s Puderzuckerstrände! Wer auf Overwater-Bungalows, türkisfarbenes Wasser und Schnorcheln zwischen bunten Fischen steht, findet auf den Malediven den persönlichen Winter-Reset-Knopf.

Sommer im Winter: Die 10 besten Reiseziele zum Sonne-Tanken
© Getty Images

3. Thailand – Streetfood & Strandhopping

Ob Sie durch Bangkok schlemmen oder an Traumstränden wie Koh Samui oder Phuket relaxen – Thailand ist ein Allrounder. Bonus: Während Sie in Europa frieren, genießen Sie hier 30 Grad und Mango Sticky Rice.

Sommer im Winter: Die 10 besten Reiseziele zum Sonne-Tanken
© Getty Images

4. Dubai – Glitzer, Shopping und Wüstensand

Einmal bitte alles! Wolkenkratzer, Luxusshopping, aber auch Wüstensafaris und Strandtage. Dubai ist die wohl schnellste Art, sich im Winter sommerlich zu fühlen – Flug rein, Sonne raus.

Sommer im Winter: Die 10 besten Reiseziele zum Sonne-Tanken
© Getty Images

5. Hurghada – All-inclusive unter der Sonne Ägyptens

All you can eat, all you can tan. Das Rote Meer ist nicht nur zum Tauchen ein Traum, sondern auch für alle, die Sonne pur suchen – und das meist zu fairen Preisen.

Sommer im Winter: Die 10 besten Reiseziele zum Sonne-Tanken
© Getty Images

6. Kapverden – Afrikanische Karibik

Noch relativ unbekannt, aber perfekt für alle, die Ruhe wollen. Endlose Strände, Vulkanlandschaften und entspannte Menschen – hier fühlt sich Winter wie ein Gerücht an.

Sommer im Winter: Die 10 besten Reiseziele zum Sonne-Tanken
© Getty Images

7. Sri Lanka – Insel voller Vielfalt

Strände, Teeplantagen, Tempel und Elefanten – Sri Lanka ist ein Abenteuerziel mit Sonne-Garantie. Während daheim die Winterjacken knacken, schwitzen Sie hier beim Curryessen.

Sommer im Winter: Die 10 besten Reiseziele zum Sonne-Tanken
© Getty Images

8. Mexiko – Viva la Playa!

Cancún, Tulum oder lieber Kultur satt in Yucatán? Mexiko kann beides: Traumstrände und Maya-Tempel. Dazu Tacos und Tequila – das wärmt von innen und außen.

Sommer im Winter: Die 10 besten Reiseziele zum Sonne-Tanken
© Getty Images

9. Mauritius – Tropenluxus im Indischen Ozean

Romantik pur: weiße Strände, Palmen und kristallklares Wasser. Perfekt für alle, die im Winter lieber Honeymoon-Vibes als Schneematsch wollen.

Sommer im Winter: Die 10 besten Reiseziele zum Sonne-Tanken
© Getty Images

10. Kanaren & Madeira – Sonne fast vor der Haustür

Keine Lust auf Langstreckenflug? Kanaren und Madeira sind nur ein paar Stunden entfernt und bieten mildes Klima, Vulkanlandschaften und genug Sonne, um die Vitamin-D-Speicher wieder aufzufüllen. 

Sommer im Winter: Die 10 besten Reiseziele zum Sonne-Tanken
© Getty Images

 

Der Winter ist kein Schicksal, sondern eine Einladung zum Kofferpacken. Ob Luxus auf den Malediven, Streetfood in Thailand oder Kurztrip zu den Kanaren – irgendwo scheint gerade die Sonne.

