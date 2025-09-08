Neues Ranking: Vom besten Flughafen Europas haben viele noch nie gehört

Europas Top-Airports wurden in fünf Größenkategorien ausgezeichnet. Der beste kleine Flughafen des Kontinents dürfte für die meisten eine große Überraschung sein.

Das Airport Council International Europe hat seine begehrten „Best Airport Awards 2025“ verliehen und die Top-Flughäfen des Kontinents in fünf Kategorien gekürt. Ob kleine Geheimtipps oder Mega-Airports – 2025 können Passagiere nicht nur auf Komfort, sondern auch auf nachhaltige Innovationen zählen.

Klein, aber oho: Unter 5 Millionen Passagiere

© Getty Images

In der Kategorie unter 5 Millionen Passagiere setzte sich ein echter Geheimtipp durch: Irlands Cork Airport erklomm die Spitze. Mit beeindruckendem Wachstum von 10 Prozent und gleichzeitiger Verbesserung der Umweltbilanz überzeugte der Flughafen die Jury. Besonders gelobt wurden der „schnelle, freundliche Service“ und die Tatsache, dass Cork bereits zum zweiten Mal in Folge als klimafreundlichster Staatsbetrieb Irlands ausgezeichnet wurde.

Aufstrebende Mittelkönner: 5-10 Millionen Passagiere

Auch in der Kategorie 5 bis 10 Millionen Passagiere sticht ein eher unbekannter Flughafen hervor: Vasil Levski Sofia Airport in Bulgarien. Die Jury hob die „überzeugende, ambitionierte und gut strukturierte Transformationsstrategie“ hervor, die unter anderem das Ziel verfolgt, bis 2036 klimaneutral zu werden.

Digitale Vorreiter: 10-25 Millionen Passagiere

Hamburg Airport triumphierte in der Kategorie 10–25 Millionen Passagiere. Mit digitalen Prozessen, gesteigertem Passagierkomfort und einem ehrgeizigen Ziel – der erste CO₂-freie Großstadtflughafen Deutschlands zu werden – beeindruckte der Airport die Jury. Eigenen Windpark und grüne Fernwärme unterstreichen das nachhaltige Engagement des Flughafens.

Die Großen glänzen: Über 25 Millionen Passagiere

Für die Kategorie 25-40 Millionen Passagiere wurde Athens International Airport ausgezeichnet. Gelobt wurden insbesondere die strategische Stärke und die erfolgreichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Saisonalität.

© Getty Images

In der Königsklasse über 40 Millionen Passagiere setzte sich Rom Fiumicino durch. Europas größte Solaranlage zur Eigenversorgung produziert jährlich 30 GWh und spart über 11.000 Tonnen CO₂ ein. Die Jury lobte den „datengesteuerten Ansatz zum Flughafenmanagement“ sowie die verstärkte Zusammenarbeit mit Stakeholdern.

Besondere Auszeichnungen für Innovation und Widerstandskraft

Neben den Hauptkategorien wurden auch Spezialpreise verliehen:

Flughafen München erhielt den Digital Transformation Award für seine KI-gestützten Lösungen und Serviceroboter.

Maastricht-Aachen Airport überzeugte mit dem Eco-Innovation Award für sein „Electrifly“-Projekt – eine vollelektrische Tür-zu-Tür-Reiseerfahrung.

Die ukrainischen Flughäfen erhielten einen Sonderpreis für „außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit“. Trotz Krieg und Einnahmeverlust halten sie ihre Infrastruktur aufrecht.

Bereits 2024 wurden die Vor-Pandemie-Zahlen übertroffen. Für Reisende bedeutet das: Wer 2025 über einen dieser prämierten Flughäfen fliegt, darf sich auf erstklassigen Service, nachhaltige Innovationen und eine besonders angenehme Reise freuen.