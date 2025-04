× Skytrax World Airport Awards: Das sind die besten Flughäfen der Welt

Ein neues Ranking kürt die besten Flughäfen der Welt. Die Top 6 des Rankings stammen ausnahmslos von einem Kontinent.

Es gibt unzählige Kriterien, nach denen man den besten Flughafen der Welt bewerten könnte – etwa wie modern der Flughafen ist, das gastronomische Angebot, die Wartezeiten der Sicherheitskontrollen oder wie gut der Flughafen an die Innenstadt angebunden ist. Doch am Ende zählt vor allem eines: die Zufriedenheit der Reisenden.

Genau darauf basiert auch das jährliche World Airport Survey von Skytrax. In dieser weltweiten Umfrage werden Passagiere zu sämtlichen Aspekten ihrer Flughafenerfahrung befragt – vom Wifi-Angebot des Flughafens über die Freundlichkeit des Personals bis hin zu Unterhaltungsmöglichkeiten und der Geschwindigkeit bei der Gepäckausgabe. Insgesamt werden dabei 575 Flughäfen unter die Lupe genommen.

Welcher Flughafen ist der beste der Welt?

Laut dem Skytrax-Ranking ist die Antwort eindeutig: Der Singapore Changi Airport ist der beste der Welt. Dieser Flughafen wurde nicht nur kürzlich zum Flughafen mit dem besten kulinarischen Angebot der Welt gekürt, sondern überzeugt auch insgesamt mit einem außergewöhnlichen Reiseerlebnis – und das, obwohl er zu den meistbesuchten Flughäfen in Südostasien gehört. Changi ist bekannt für seinen herausragenden Service, seine beeindruckende Architektur und seine zahlreichen Annehmlichkeiten – darunter ein Schmetterlingsgarten, ein Kino und sogar ein Infinity-Pool auf dem Dach.

© Getty Images ×

Auf Platz zwei liegt der Hamad International Airport in Doha, der im letzten Jahr noch den Spitzenplatz belegte. Der Flughafen in Katar wurde von Experten und Reisenden als einer der architektonisch beeindruckendsten und luxuriösesten Flughäfen weltweit beschrieben.

© Getty Images ×

Den dritten Platz sichert sich der Haneda Airport in Tokio, der für seine Effizienz, Sauberkeit und erstklassigen Service geschätzt wird. Auf den weiteren Plätzen folgen der Incheon International Airport in Seoul sowie der Narita International Airport, ebenfalls in Tokio.

© Getty Images ×

Die letzten vier Plätze der Top Ten werden von europäischen Flughäfen eingenommen – mit Standorten in Paris, Rom, München und Zürich. Auffällig: Kein einziger Flughafen aus den USA hat es in die Top 10 geschafft.

Die zehn besten Flughäfen der Welt laut Skytrax:

Singapore Changi Airport (Singapur) Hamad International Airport (Doha, Katar) Tokyo Haneda Airport (Japan) Incheon International Airport (Seoul, Südkorea) Tokyo Narita Airport (Japan) Hong Kong International Airport (Hongkong) Paris Charles de Gaulle Airport (Frankreich) Rome Fiumicino Airport (Italien) Flughafen Munich (Deutschland) Flughafen Zürich (Schweiz)

Neben diesen Top-Platzierungen veröffentlicht Skytrax auch regelmäßig Rankings zu den Flughäfen mit dem besten Essen, dem freundlichsten Personal oder den saubersten Terminals. Wer also auf der Suche nach einem besonders angenehmen Flugerlebnis ist, sollte bei der Buchung auch auf den Umsteigeflughafen achten.