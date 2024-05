× AÏDA bringt Wiener Kaffeehauskultur nach Deutschland

Seit Anfang Mai können Reisende am Flughafen München die legendären Wiener Kaffee-Spezialitäten, Schmankerln und Mehlspeisen von AÏDA genießen.

Die 111 Jahre alte Wiener Traditions-Café-Konditorei AÏDA hat am 2. Mai 2024 eine neue Filiale im Terminal 2 des Münchner Flughafens eröffnet. Mit einem vielfältigen Angebot, das vom Apfelstrudel über die berühmte AÏDA-Cremeschnitte bis zur beliebten "AÏDA Melange" reicht, lädt AÏDA am Flughafen München dazu ein, einen kurzen "Abstecher nach Wien" zu machen und bei einer der typischen Wiener Kaffee-Kompositionen zu entspannen.

"Mit dieser Eröffnung setzen wir unseren Plan fort, die Wiener Gastlichkeit und die vielfältige Kaffeehauskultur in die Welt zu tragen," erklärt Dominik Prousek, der in vierter Generation die AÏDA-Eigentümerfamilie vertritt. "Neben unseren Wiener Stammfilialen betreiben wir bereits Franchise-Standorte am Flughafen Wien, in Graz und Innsbruck. Für München haben wir die 'Allresto Flughafen München Hotel und Gaststätten GmbH' als Franchisepartner gewonnen."

© AIDA / PR ×

AÏDA am Flughafen München

Die neue AÏDA-Filiale am Münchner Flughafen lädt Reisende und Besucher ein, in die Welt der Wiener Kaffeehauskultur einzutauchen, die für ihren charmanten Service, hochwertigen Kaffee und exquisite Tortenvariationen berühmt ist.

"Es erfüllt mich mit Stolz, die traditionsreiche Marke meiner Familie erstmals nach Deutschland zu bringen. Mein Ziel ist es, die Wiener Kaffeehauskultur und die Vielfalt unserer Konditoreispezialitäten weltweit bekannt zu machen. Die Partnerschaft mit Allresto bringt uns diesem Ziel näher," sagt Dominik Prousek.

Jahresumsatz von zwei Millionen Euro erwartet

Die AÏDA-Filiale befindet sich zentral im Terminal 2-Satelliten des Münchner Flughafens, im Bereich K auf Ebene 04, innerhalb des Sicherheitsbereichs. Die lichtdurchflutete und zentrale Lage vermittelt das Gefühl eines Marktplatzes, der an den Münchner Viktualienmarkt erinnert. Der in zartrosa gehaltene Stand umfasst eine Verkaufsfläche von 19 Quadratmetern und bietet ausreichend Sitzplätze. Allresto erwartet einen Jahresumsatz von über zwei Millionen Euro.

Weitere deutsche Standorte geplant

Jährlich besuchen fast drei Millionen Touristen aus Deutschland Wien, viele davon kennen bereits AÏDA. "Nun bringen wir ein Stück Wien nach Deutschland!", freut sich Dominik Prousek. "Es wird nicht bei diesem Standort bleiben – wir planen weitere Eröffnungen in deutschen Städten."