Sonne statt Herbstblues: Das sind die Herbstferien-Hotspots der Österreicher

Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub: Wer nach der Rückkehr vom Strand in den Alltag zurückfällt, sehnt sich schnell nach neuen Reiseplänen. Der TUI-Herbstferien-Trendcheck zeigt, welche Ziele in diesem Jahr besonders gefragt sind und wo sich die nächste Auszeit lohnt.

TUI hat sich die beliebtesten Reisedestinationen für die diesjährigen Herbstferien angesehen und die Reisetrends erhoben. Auch heuer wollen die Österreicherinnen und Österreicher in den Herbstferien den Sommer am Meer verlängern.

Die beliebtesten Herbstferien-Ziele 2025

Ägypten hat im Länder-Ranking den Vorjahressieger Spanien mit einem Plus von knapp 16 Prozent überholt und thront nun auf Platz eins der beliebtesten Urlaubsländer. Auf der Mittelstrecke dominiert Hurghada das Ranking, gefolgt von Antalya an der Türkischen Riviera und dem griechischen Kreta – alle drei mit gestiegener Nachfrage von bis zu 18 Prozent. Besonders erfreulich: Zypern hat es mit Larnaca neben Rhodos unter die Top 5 der Mittelstrecken-Destinationen geschafft.

© Getty Images

Wer es exotischer mag, für den haben die Malediven Dubai vom Thron gestoßen und führen nun die Fernstrecken-Hitliste an. Die traumhafte Inselgruppe im Indischen Ozean verzeichnet einen beeindruckenden Gästezuwachs von 16 Prozent. Auf den Plätzen folgen Dubai, Mauritius, New York City und Abu Dhabi.

© Getty Images

Herbstferien-Ranking

Top 5 TUI-Destinationen Mittelstrecke:

Hurghada Antalya Kreta Larnaca Rhodos

Top 5 TUI-Destinationen Fernstrecke:

Malediven Dubai Mauritius New York Abu Dhabi

Schnell sein lohnt sich, denn die Sehnsucht nach Sonne im Herbst ist groß und die Restplätze sind begehrt!