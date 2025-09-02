Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Reiselust
Reiselust
Startseite Aktivurlaub Europa Hotel Tipps Österreich Reisen mit Kindern Reisetipps Welt
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Reiselust
E-Paper Reiselust
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Reiselust
  3. Welt
Sonne statt Herbstblues: Das sind die Herbstferien-Hotspots der Österreicher
© Getty Images

Urlaubstrends

Sonne statt Herbstblues: Das sind die Herbstferien-Hotspots der Österreicher

02.09.25, 14:30
Teilen

Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub: Wer nach der Rückkehr vom Strand in den Alltag zurückfällt, sehnt sich schnell nach neuen Reiseplänen. Der TUI-Herbstferien-Trendcheck zeigt, welche Ziele in diesem Jahr besonders gefragt sind und wo sich die nächste Auszeit lohnt.

TUI hat sich die beliebtesten Reisedestinationen für die diesjährigen Herbstferien angesehen und die Reisetrends erhoben. Auch heuer wollen die Österreicherinnen und Österreicher in den Herbstferien den Sommer am Meer verlängern.

Die beliebtesten Herbstferien-Ziele 2025

Ägypten hat im Länder-Ranking den Vorjahressieger Spanien mit einem Plus von knapp 16 Prozent überholt und thront nun auf Platz eins der beliebtesten Urlaubsländer. Auf der Mittelstrecke dominiert Hurghada das Ranking, gefolgt von Antalya an der Türkischen Riviera und dem griechischen Kreta – alle drei mit gestiegener Nachfrage von bis zu 18 Prozent. Besonders erfreulich: Zypern hat es mit Larnaca neben Rhodos unter die Top 5 der Mittelstrecken-Destinationen geschafft.

Sonne statt Herbstblues: Das sind die Herbstferien-Hotspots der Österreicher
© Getty Images

Lesen Sie auch

Wer es exotischer mag, für den haben die Malediven Dubai vom Thron gestoßen und führen nun die Fernstrecken-Hitliste an. Die traumhafte Inselgruppe im Indischen Ozean verzeichnet einen beeindruckenden Gästezuwachs von 16 Prozent. Auf den Plätzen folgen Dubai, Mauritius, New York City und Abu Dhabi.

Sonne statt Herbstblues: Das sind die Herbstferien-Hotspots der Österreicher
© Getty Images

Herbstferien-Ranking

Top 5 TUI-Destinationen Mittelstrecke:

  1. Hurghada
  2. Antalya
  3. Kreta
  4. Larnaca
  5. Rhodos

Top 5 TUI-Destinationen Fernstrecke:

  1. Malediven
  2. Dubai
  3. Mauritius
  4. New York
  5. Abu Dhabi 

Schnell sein lohnt sich, denn die Sehnsucht nach Sonne im Herbst ist groß und die Restplätze sind begehrt!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden