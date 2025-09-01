Sonne im Oktober: 8 Urlaubsziele, um den Sommer zu verlängern – von günstig bis luxuriös

Der Sommer ist vorbei, doch die Sonne lässt sich auch im Oktober noch einfangen! Wer baden, sonnen und den Herbst noch ein bisschen vertagen will, findet hier die besten Ziele – vom Sparpreis bis zu etwas luxuriöseren Optionen.

Der Sommer ist offiziell vorbei, doch das heißt noch lange nicht, dass Sie schon die warme Jahreszeit aufgeben müssen. Wer im Oktober noch Sonne tanken, im Meer baden oder einfach draußen die Wärme genießen möchte, muss dafür nicht unbedingt tief in die Tasche greifen. Wir haben ein paar Urlaubsziele zusammengestellt, an denen der Sommer quasi weitergeht – inklusive Tipps für günstige Varianten.

1. Marokko – Sonne und Exotik

Agadir, Essaouira oder Marrakesch: Im Oktober um die 25 °C, Sonne satt und orientalisches Flair.

Aktivitäten: Strände genießen, Souks durchstreifen, Tagesausflüge ins Atlasgebirge oder zu den Dünen von Merzouga.

Besonderheiten: Mischung aus Strandurlaub und kulturellem Abenteuer; Gewürzmärkte, bunte Architektur und das orientalische Lebensgefühl lassen den Alltag schnell vergessen.

© Getty Images

2. Algarve, Portugal – Ruhe und Küstenidylle

Leere Strände, angenehme Temperaturen und entspannte Atmosphäre.

Aktivitäten: Wandern entlang der Küste, malerische Küstenstädte wie Lagos oder Tavira erkunden, Baden in kleinen Buchten.

Besonderheiten: Die Algarve im Oktober ist besonders ruhig und die Sonnenuntergänge sind spektakulär.

© Getty Images

3. Spanisches Festland – Andalusien genießen

Málaga, Costa del Sol oder Granada bieten noch Temperaturen um 22–26 °C.

Aktivitäten: Strand, Städte erkunden, kleine Wanderungen in den Bergen; Alhambra in Granada besuchen, Flamenco-Abende erleben.

Besonderheiten: Andalusien verbindet Strandurlaub mit kulturellen Highlights, leckerem Essen und südspanischem Flair.

© Getty Images

4. Kapverden – tropisches Inselparadies

28 °C, Sonne, warme Strände und entspannte Atmosphäre.

Aktivitäten: Baden, Surfen, Kitesurfen, Wandern auf Santo Antão, Musik und Tanz erleben.

Besonderheiten: Vulkane, endlose Sandstrände, türkisblaues Wasser – die Kapverden wirken wie Karibik in Afrika.

© Getty Images

5. Malta – Kultur trifft Meer

Temperaturen um 23–26 °C, klares Wasser und historische Städte wie Valletta und Mdina.

Aktivitäten: Strände wie Mellieha Bay besuchen, Bootstouren zur Blauen Lagune, historische Stätten erkunden, Tauchen im Mittelmeer.

Besonderheiten: Kompakte Insel, die sich gut zu Fuß oder per Bus erkunden lässt – perfekt für Badeurlaub und Kultur in einem.

© Getty Images

6. Kanarische Inseln – Sonne das ganze Jahr

Gran Canaria, Teneriffa oder Fuerteventura: 25 °C, Sonne und Traumstrände.

Aktivitäten: Wandern in den Bergen von Teneriffa, Surfen oder Kitesurfen, vulkanische Landschaften entdecken, Strände genießen.

Besonderheiten: Abwechslungsreiche Landschaften – von Vulkanen über Dünen bis zu Palmenstränden.

© Getty Images

7. Zypern – mediterranes Urlaubsparadies

Über 25 °C, klares Wasser, charmante Dörfer und viel Sonne.

Aktivitäten: Baden, Wandern in den Troodos-Bergen, Kultur und Antike in Paphos oder Limassol entdecken, Weingüter besuchen.

Besonderheiten: Strandurlaub, mediterrane Küche und kulturelle Highlights – ideal für Genießer.

© Getty Images

8. Griechische Inseln – Insel-Feeling deluxe

Naxos, Paros oder Rhodos: sommerliche Temperaturen, schöne Strände und entspannte Atmosphäre.

Aktivitäten: Baden, Wandern, kleine Städte erkunden, lokale Feste besuchen.

Besonderheiten: Idylle, klares Wasser, charmante Dörfer – ideal für entspannte Ferien mit sommerlichem Flair.

© Getty Images

Auch wenn der Sommer offiziell vorbei ist, lässt sich die Sonne im Oktober noch genießen. Wer diese Reiseziele wählt, kann den Sommer verlängern, das Meer noch einmal spüren und den Herbst ein Stückchen verschieben.