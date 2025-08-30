Last Minute Sonne tanken: Italiens schönster Geheimtipp im Herbst

Kalabrien bildet die Stiefelspitze des italienischen Festlandes und gehört zu den wärmsten und sonnenreichsten Regionen Italiens - bis in den Herbst hinein kann man im türkisblauen Wasser entlang der Küste der Götter baden.

Wenn der Sommer sich langsam verabschiedet und die Strände leerer werden, beginnt an der Costa degli Dei - der Küste der Götter - eine der schönsten Jahreszeiten: der Herbst. Die 55 Kilometer lange Küstenlinie, die Küste der Götter, im südlichen Kalabrien zwischen Pizzo und Nicotera, zeigt sich ab September bis in den November von ihrer sanftesten und zugleich eindrucksvollsten Seite.

Ein Licht wie gemalt

Im Herbst liegt ein besonderes Licht über der Küste. Die Sonne steht tiefer, das Meer schimmert in sattem Türkis, und die weißen Klippen von Tropea leuchten. Das Meer hat die Hitze des Sommers gespeichert und gibt sie nur langsam ab, ideal für eine Bootstour und ein Bad entlang der beeindruckenden Felsküste zwischen Pizzo, Tropea, Capo Vaticano und Nicotera.

© Getty Images

Die Bootstour startet vom Hafen in Tropea, vorbei an der Altstadt Tropeas und den zahlreichen Stränden und Buchten. Es empfiehlt sich einen Picknickkorb bei diesem Ausf lug dabeizuhaben, um sich an einem der Strände nach dem Schwimmen und Schnorcheln zu stärken.

Tropea - die Perle an der Küste

Im Herbst kehrt auch in Tropea die Ruhe ein. Die Bewohner Tropeas sind aufgeschlossen und machen es Besuchern leicht, mit diesem Ort eine Liebesbeziehung einzugehen. In den engen Gassen der gut erhaltenen Altstadt spürt man die Geschichte allerorts. Bis ins 14. Jahrhundert war ein großer Teil der Bevölkerung griechischsprachig.

© Getty Images

Erst ab dem 11. Jahrhundert übernahmen lateinische Geistliche die kirchliche Führung. Diese Mischung aus griechischer und lateinischer Kultur prägte die Stadt nachhaltig. Im 19. Jahrhundert war Tropea ein florierendes Handelszentrum und behielt bis 1806 seine Unabhängigkeit als Stadtstaat. Heute ist Tropea berühmt für seine gut erhaltene Altstadt, die spektakuläre Lage auf einem Felsen über dem Meer, die Wallfahrtskirche Santa Maria dell'Isola, und die süßen roten Zwiebeln ("Cipolle di Tropea"), die weit über die Grenzen Italiens geschätzt werden.

Wohnen im einstigen Kloster

Wer sich Tropea als Ausgangsort zur Erkundung der Küste der Götter aussucht, sollte ein Zimmer in der Villa Paola buchen. Das ehemalige Kloster des Ordens der Minimi liegt nur 10 Minuten vom Stadtkern von Tropea entfernt. Mit großer Achtsamkeit für die Geschichte des Klosters und seiner Bewohner wurde die ursprüngliche Architektur bewahrt und so restauriert, dass der Charme des alten Klosters erhalten blieb.

Die Villa ist umgeben von mediterranen Gärten, die zwölf Zimmer und Suiten sind individuell gestaltet und bieten entweder den Blick in den Garten, auf Tropea oder die umliegende Landschaft, stets das Tyrrhenische Meer als Teil der Kulisse. Nur 20 Minuten von Tropea entfernt liegt das Baia Del Sole Resort direkt am Meer und eignet sich besonders für Familien.

Wandern mit Meerblick

© Getty Images

Die milden Temperaturen machen den Herbst auch zur idealen Zeit für Wanderungen. Entlang der Küste führen Pfade durch mediterrane Macchia, vorbei an Olivenhainen und verlassenen Buchten. Besonders lohnend ist der Weg von Capo Vaticano - einem der spektakulärsten Aussichtspunkte -hinunter zu den versteckten Stränden wie Grotticelle oder Praia di Fuoco. Unweit von Capovaticano liegt das gleichnamige Resort direkt am Meer mit einem herrlichen Strand. Das Capovaticano Resort Thalasso Spa bietet alle Annehmlichkeiten eines Strandurlaubs bis zum 1. November.

Kulinarische Entdeckungen

Der Herbst ist Erntezeit. In den Dörfern rund um die Küste finden kleine Feste statt, bei denen Wein, Olivenöl, Kastanien und Pilze gefeiert werden. In den Trattorien wird frisch gekochte Pasta mit Wildpilzen serviert, dazu ein Glas kräftiger CiroÌ Rosso, Magliocco oder ein aromatischer Zibibbo - ein Geheimtipp unter den italienischen Weinen.

Ein Ort für die Seele

Wer im Herbst an die Küste der Götter reist, erlebt Kalabrien in seiner ursprünglichsten Form. Ohne Trubel, mit viel Raum für Entschleunigung, Natur und Genuss. Es ist eine Reise zu sich selbst -begleitet vom Rauschen des Meeres und dem Duft nach Salz, Pinien und reifen Feigen.

Kalabrien mit dem Auto

Kalabrien ist ein Land voller kultureller Schätze und herrlicher Küstenlandschaft. Am besten mit dem Auto die Costa degli Dei zwischen Zambrone und Capo Vaticano entlangfahren und den persönlichen Traumstrand entdecken -die 50 Kilometer lange Strecke entlang der Küste ist gesäumt von schönen Buchten.