Das sind die beliebtesten Urlaubsziele der Österreicher für 2025

Dass es Herr und Frau Österreicher auch diesen Sommer wieder nach Bella Italia zieht, kommt wenig überraschend. Wir verraten, wo Österreicher dieses Jahr sonst noch ihre Sonnenstunden genießen.

Der Sommer ist in vollem Gange und die Sehnsucht nach Meer, Strand und dolce vita treibt die Österreicher in Scharen über die Grenzen. Besonders die italienische Adriaküste hat es uns angetan – Lido di Jesolo führt das Ranking der beliebtesten Sommerdestinationen an. Doch auch heimische Perlen wie Schladming oder Mörbisch am See zählen zu den diesjährigen Sommer-Hotspots.

Holidu, eines der führenden Ferienhausportale Europas, analysiert die 50 beliebtesten Reiseziele der Österreicher für August 2025 – mit überraschenden Preisunterschieden und klaren Favoriten.

Lido di Jesolo thront an der Spitze

Angeführt wird das Ranking von Lido di Jesolo. Mit seinem endlosen Sandstrand, einer lebhaften Promenade und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten punktet der italienische Küstenort bei sonnenhungrigen Österreichern. Dicht gefolgt wird er von Lignano Sabbiadoro – ebenfalls an der italienischen Adriaküste gelegen und für sein familienfreundliches Ambiente bekannt. Das kroatische Poreč komplettiert mit vergleichsweise günstigen Übernachtungsmöglichkeiten das Spitzenfeld und lockt mit historischem Charme und malerischen Buchten.

© Getty Images

Italien und Kroatien dominieren eindeutig die Urlaubswünsche der Österreicher. Mit elf italienischen Destinationen – darunter neben den Top-Favoriten auch Caorle, das mondäne Lazise am Gardasee und das charmante Bardolino – zeigt sich die ungebrochene Liebe zum südlichen Nachbarn. Kroatien trumpft sogar mit 13 Orten im Ranking auf und bietet mit Rijeka und Kaštelir auch echte Geheimtipps für preisbewusste Sonnenanbeter. Spanien schafft es mit Mallorca, Barcelona und Valencia immerhin auf fünf Platzierungen.

© Getty Images

Österreich-Urlaub immer beliebter

Wer es lieber heimelig mag, muss nicht weit reisen. Auch österreichische Destinationen behaupten sich tapfer gegen die mediterrane Konkurrenz. Schladming lockt auf Platz 9 Aktivurlauber in die grüne Steiermark, während Mörbisch am See mit seinen berühmten Seefestspielen kulturbegeisterte Gäste anzieht. Besonders beeindruckend: Zell am See schafft es trotz höheren Übernachtungskosten in die Top 25 – das perfekte Zusammenspiel aus Berg- und Seepanorama überzeugt offenbar auch preislich anspruchsvolle Urlauber.

© Getty Images

Von Luxus-Hotspots bis Budget-Perlen

Die Preisunterschiede könnten kaum größer sein. Barcelona führt mit durchschnittlich 392 Euro pro Nacht die Luxus-Liga an, dicht gefolgt von Palma (329 €) und dem österreichischen Zell am See (313 €). Am anderen Ende der Preisskala lockt Belgrad mit erstaunlich günstigen 83 Euro – ein echter Geheimtipp für Städtetrips. Auch Rijeka an der kroatischen Küste überrascht mit moderaten 126 Euro und bietet damit mediterranes Flair zum Schnäppchenpreis. Wer es exklusiver mag, findet in Cavallino (299 €) oder Kitzbühel (281 €) die passende Adresse für anspruchsvollen Urlaub.

© Holidu

Wer jetzt noch spontan buchen möchte, sollte schnell sein – die beliebtesten Unterkünfte in den Top-Destinationen sind bereits stark nachgefragt.