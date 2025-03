Auf diesem beliebten Strand gilt jetzt Rauchverbot

Frische Meeresluft statt Zigarettenqualm – das ist ab sofort das Motto in Jesolo an der oberen Adria.

Der beliebte Badeort hat ein Rauchverbot am Strand verhängt, um die Umwelt zu schützen und den Gästen eine erholsame Atmosphäre zu bieten. Doch Raucher müssen sich keine allzu großen Sorgen machen: Speziell eingerichtete Raucherzonen stehen weiterhin zur Verfügung.

Saubere Strände statt Zigarettenstummel

Wer künftig am Strand von Jesolo zur Zigarette greift, muss mit einer Verwarnung rechnen. Ziel des Verbots ist es vor allem, Zigarettenstummel im Sand zu vermeiden, da diese zu den häufigsten Umweltverschmutzungen an Stränden gehören. Laut der italienischen Tageszeitung "Il Gazzettino" tritt das neue Gesetz bereits in dieser Saison in Kraft.

Jesolo folgt damit dem Vorbild von Bibione – dort gilt bereits seit Jahren eine strikte Regelung.

Jesolo als Vorreiter im Umweltschutz

Jesolo engagiert sich schon länger für den Umweltschutz und ist Mitglied des Programms "Plastikfreie Gemeinde". 2024 wurde der Badeort dafür mit zwei "Schildkröten"-Auszeichnungen belohnt. Bereits im Vorjahr hatte die Gemeinde einen Preis für ihr Engagement gegen Plastikmüll erhalten.

Rauchende Urlauber können die neuen Raucherzonen nutzen – oder die Chance für einen rauchfreien Sommer ergreifen.