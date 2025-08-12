Last Minute Tipps: Die besten Ziele für das verlängerte Wochenende

Der Feiertag am 15. August sorgt für ein perfektes verlängertes Wochenende. Wenn Sie die freien Tage nicht zu Hause verbringen wollen, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen spontanen Kurztrip. Wir verraten die besten Ziele, und das Beste: Sie müssen nicht weit reisen.

Ein verlängertes Wochenende bietet die perfekte Gelegenheit für einen spontanen Kurztrip! Ob mit Freunden, dem Partner oder alleine, manchmal ist es genau das, was wir brauchen: raus aus dem Alltag und einfach mal den Kopf frei bekommen. Wenn Sie noch nicht wissen, wohin die Reise gehen soll, haben wir hier einige fantastische Tipps für Sie.

Badespaß am Wörthersee

© Getty Images

Für einen entspannten, aber gleichzeitig aufregenden Kurzurlaub ist der Wörthersee in Kärnten immer eine Top-Wahl. Der kristallklare See, umgeben von den sanften Hügeln und dem Alpenspanorama, bietet alles, was das Herz begehrt. Spazieren Sie entlang der Promenade in Pörtschach oder genießen Sie eine Bootsfahrt und entdecken Sie die wunderschöne Natur von dieser besonderen Perspektive. Für die Kulturinteressierten lohnt sich ein Abstecher in die historische Stadt Klagenfurt. Und wenn Sie sich nach etwas Wellness sehnen, lassen Sie sich in einem der luxuriösen Hotels rund um den See verwöhnen.

Naturerlebnisse im Salzkammergut

© Getty Images

Das Salzkammergut ist der Inbegriff von Österreichs atemberaubender Natur. Umgeben von unzähligen klaren Seen und imposanten Bergmassiven ist das Salzkammergut das perfekte Ziel für Naturliebhaber. Ein Spaziergang rund um den Wolfgangsee oder eine Wanderung auf den Dachstein bieten nicht nur eine wunderschöne Aussicht, sondern auch die Möglichkeit, völlig abzuschalten.

Thermen-Genuss im Burgenland

© Getty Images

Haben Sie Lust auf pure Entspannung? Dann ist ein spontaner Wellnessurlaub jetzt genau das Richtige für Sie. Die St. Martins Therme im Burgenland bietet luxuriösen Komfort und eine entspannende Atmosphäre. Nicht weit entfernt lockt auch die Therme Stegerbach mit einem vielfältigen Angebot an Wellnessbehandlungen und Saunalandschaften. Genießen Sie das erfrischende Nass oder gönnen Sie sich eine wohltuende Massage.

In der Südsteiermark die Seele baumeln lassen

© Getty Images

Die Südsteiermark ist ein wahres Paradies für Weinliebhaber und Naturliebhaber zugleich. Die hügelige Region mit ihren malerischen Weinbergen und unberührten Landschaften bietet nicht nur spektakuläre Aussichten, sondern auch kulinarische Höhepunkte. Besuchen Sie eine der vielen Weinstuben und probieren Sie die exzellenten südsteirischen Weine. Ein Spaziergang durch das Weinland ist eine perfekte Möglichkeit, dem hektischen Alltag zu entfliehen und die Seele baumeln zu lassen.

Strandurlaub in Istrien

© Getty Images

Warum nicht gleich das Wochenende für einen kurzen Abstecher nach Kroatien nutzen? Nur wenige Stunden entfernt, erwartet Sie die traumhafte Küste dieser kroatischen Region. Die malerischen Strände entlang der istrischen Riviera bieten nicht nur glasklares Wasser, sondern auch das perfekte Ambiente für entspannte Tage unter der Sonne.

Kultur und Meer in Grado

© Getty Images

Wer italienisches Flair und mediterranes Klima sucht, muss nicht weit reisen: Grado an der italienischen Adria ist nur einen Katzensprung entfernt. Die Stadt bietet eine perfekte Mischung aus Strandurlaub und kulturellen Erlebnissen. Die Strände von Grado sind ideal zum Entspannen, und für diejenigen, die es etwas aktiver mögen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Wassersport und Radtouren.