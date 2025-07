Spontane Reiseziele im August: Hier ist es weder zu warm noch zu kalt

Sie wollen im August verreisen, aber ohne Hitzeschock und überfüllte Strände? Wir zeigen Ihnen Reiseziele, die angenehm warm statt brütend heiß sind – perfekt für spontane Trips, bei denen Sie wirklich abschalten können. Sonne genießen, ohne zu schwitzen? Hier entlang!

Der August ist Urlaubszeit. Die meisten träumen von Sonne, Meer und etwas Abkühlung vom Alltag. Was man nicht unbedingt will: 38 Grad im Schatten, schlaflose Nächte im stickigen Hotelzimmer und jede Bewegung fühlt sich an wie Sport. Wenn Sie Lust auf Sommer haben, aber ohne Kreislauf-Kollaps, haben wir hier genau das Richtige für Sie: Reiseziele, die im August angenehm warm, aber nicht zu heiß sind – und sich super für spontane Trips eignen.

1. Madeira – Blumeninsel mit Frühlingsfeeling

Madeira liegt mitten im Atlantik, gehört zu Portugal – und fühlt sich im Sommer eher wie Frühling an. Tagsüber meist um die 24 bis 27 Grad, nachts angenehm kühl. Ideal für alle, die gerne wandern (Stichwort: Levadas!), auf Panoramastraßen cruisen oder einfach nur mit Blick aufs Meer frischen Fisch essen wollen

2. Kanarische Inseln – Sonnengarantie ohne Gluthitze

Ob Teneriffa, La Palma, Lanzarote oder Gran Canaria – auf den Kanaren ist das Klima im August wunderbar mild für eine so südliche Lage. Meist zwischen 26 und 29 Grad, mit frischer Brise vom Atlantik. Baden? Klar. Wandern? Super. Abends draußen sitzen? Ohne zu zerfließen. Die Infrastruktur ist top, Mietwagen günstig, und wer ein bisschen vergleicht, findet oft noch Last-Minute-Schnäppchen.

3. Südengland – Sommer mit Teatime

Wer nicht unbedingt baden will, sondern lieber entspannt durch hübsche Orte schlendert, ist im Süden Englands genau richtig. Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad, Küstenorte wie Brighton, Cornwall oder Bournemouth – und dazu herrlich grüne Landschaften und viel Charme.

4. Irland – Frische Luft, weite Landschaft

Irland ist perfekt, wenn Sie mal wieder richtig durchatmen wollen. Im August ist das Wetter mild (17 bis 22 Grad), die Natur sattgrün, und die Menschen unglaublich herzlich. Mietwagen holen, einfach losfahren, unterwegs in Pubs einkehren und sich treiben lassen. Und falls es mal nieselt – das gehört dazu. Dafür ist’s nie zu heiß zum Wandern, Staunen und Genießen.

5. Nordspanien – Meer, Tapas und keine 40 Grad

Der Norden Spaniens wird oft unterschätzt – dabei ist’s dort im August traumhaft. Während Andalusien brutzelt, bleibt es in Galicien, Kantabrien oder dem Baskenland meist angenehm bei 22 bis 27 Grad. Ideal für Städtereisen (Bilbao, San Sebastián, Santiago de Compostela), Küstenwanderungen und ausgedehnte Tapas-Abende.

6. Baltikum – Cool im besten Sinn

Tallinn, Riga oder Vilnius – die baltischen Hauptstädte sind charmant, geschichtsträchtig und nicht überlaufen. Im August pendeln sich die Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad ein – also perfekt für Stadtbummel, Cafés, Museen und Abstecher ans Meer. Die Flüge sind kurz, die Preise moderat.

Also: Koffer schnappen und los – Sommer geht auch entspannt!